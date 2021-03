La période légale d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2021, entamée le 1 mars en cours, expirera mercredi prochain, a rappelé la Direction générale des Impôts (DGI) dans un communiqué.

« Il est rappelé à l’attention des titulaires de véhicules automobiles que la date limite de l’acquittement de la vignette automobile, au titre de l’année 2021, arrive à échéance le mercredi 31 mars 2021 », est-il indiqué dans le communiqué de la DGI, publié sur son site web.

A cet effet, la DGI a invité les personnes n’ayant pas encore procédé à l’acquisition de leur vignette à se rapprocher, dans les meilleurs délais, des recettes des impôts et des bureaux de poste les plus proches.

Le montant de la vignette dépend, notamment, de l’âge du véhicule et de sa catégorie (véhicule de tourisme, bus camions et autres).

« Les tarifs sont affichés au niveau des recettes des impôts et des bureaux de poste », note la Direction générale des Impôts.

Pour rappel, ces tarifs restent inchangés par rapport à ceux appliqués en 2020.

La vignette automobile a été instaurée en Algérie en 1998. Une part de 20% de ses recettes est versée au Trésor public et 80% au Fonds commun des collectivités locales. n

