L’Office national de la météorologie a annoncé lundi dans un bulletin météorologique qu’une vague de chaleur affecte plusieurs wilayas du Sud du pays. Avec un niveau de vigilance « Orange », ce bulletin météo est en cours de validité ce lundi au niveau des wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et In Guezzam, précise le bulletin .

