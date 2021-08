PAR NAZIM B

Comme il fallait bien s’y attendre, la solidarité agissante était bel et bien au rendez-vous dans les circonstances dramatiques que vivent les villageois de Tizi Ouzou depuis lundi après-midi à cause des feux de forêt qui continuent de faire ravage transformant en cauchemar les jours et les nuits des populations. Sur le terrain, comme sur les réseaux sociaux, il n’y pas que les messages de détresse. Il y a aussi et surtout des marques de solidarité et d’entraide, deux valeurs ancrées dans le comportement individuel et collectif des Algériens.

L’on risque en effet de succomber à la fatalité compte tenu de l’ampleur des feux et de leurs dégâts. «Larbaa Nath Iraten brûle ! Les villages At Frah et Taourirt Mokrane font appel aux citoyens et à l’aide par des citernes d’eau», «l’hôpital d’Ain El Hammam risque de disparaitre», «agissons vite», peut-on lire sur des pages facebook, transformées, en la conjoncture, en support de médiatisation et surtout de sensibilisation. Mais c’était sans compter sans cette solidarité et l’ingéniosité des jeunes villageois qui diffusent une panoplie de propositions. «Ceux qui ont des citernes d’eau, des tracteurs peuvent aider les villages cernés par les feux. Ceux qui peuvent héberger les villageois qui fuient leurs maisons peuvent aussi leur ouvrir leurs portes. Il y a une urgence humanitaire dans de nombreux villages de Tizi Ouzou», est-il écrit à l’adresse des populations prises de panique devant l’ampleur des faits.

D’ailleurs au-delà des gestes accomplis par les villageois, la solidarité a jeté également des ponts avec d’autres localités notamment dans l’algérois où des groupes de jeunes se sont mis à la collecte de denrées alimentaires- notamment l’eau minérale- qu’ils ont acheminées vers la wilaya de Tizi Ouzou.

Même décor, selon des témoignages, dans la ville des Genêts où des jeunes ont organisé des quêtes d’argent pour l’achat particulièrement de plusieurs fardeaux d’eau et de produits alimentaires essentiels qui ont été distribués aux familles sinistrées de Larbaa Nath Irathene, Aïn El Hammam, Ath Yenni, à savoir les localités les plus touchées par le drame.

Forte mobilisation également des habitants de Bouira pour porter secours aux familles sinistrées à Tizi-Ouzou. Au chef-lieu de la wilaya, ce sont des groupes de jeunes bénévoles qui ont lancé une initiative pour collecter des aides sous forme de denrées alimentaires, de l’eau ainsi que des tantes et autres lingeries et autres matériels médicaux pour secourir les familles sinistrées.

Lundi soir et mardi matin, plusieurs familles d’Ath Ouacif, dans le sud de Tizi-Ouzou, ont fuis les incendies et les fumées pour se réfugier à Aswel près de Tikjda (nord-est de Bouira). Pris de panique, des femmes et des enfants ont été secourus sur place grâce à la mobilisation des populations de M’Chedallah, de Saharidj ainsi que d’Ahnif.

En définitive, et en dépit d’un déficit de moyens, les citoyens auront fait preuve d’une solidarité agissante et sans faille pour porter secours à des individus et familles en situation de détresse. Autrement dit, la solidarité a été une nouvelle fois au rendez-vous. n

