Les relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération entre l’Algérie et le Vietnam prennent leur source dans le soutien du Vietnam à l’Algérie durant sa lutte de libération nationale et après son indépendance et le soutien de l’Algérie au Vietnam durant sa guerre pour recouvrer sa souveraineté et son unité et dans ses efforts de reconstruction post-guerre. Le Vietnam a été l’un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958 et à ouvrir son ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance. Les deux pays partagent ainsi une histoire commune conférant un caractère spécial à leurs relations bilatérales qui ont connu un développement important illustré par l’échange de nombreuses visites de haut niveau et des activités de coopération dans différents secteurs. Il conviendrait de compter récemment parmi lesquelles la participation à la 132e Assemblée de l’Union interparlementaire (IPU-132) et la visite au Vietnam en mars 2015 par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, Monsieur Larbi Ould Khelifa et la visite de travail en Algérie en juin 2015 par le Premier Ministre Vietnamien, Nguyen Tan Dung.

Dans le domaine économique, ont été signés plusieurs accords, protocoles et mémorandums dont l’accord commercial bilatéral, l’accord de coopération agricole, l’accord d’entraide judiciaire en matière commerciale et civile, l’accord de transport maritime, le Mémorandum de coopération entre les deux Chambres de Commerce et d’Industrie des deux pays, le Mémorandum de coopération à la promotion commerciale entre la VIETRADE et l’ALGEX…, créant un cadre juridique aux activités des entreprises vietnamiennes et algériennes. Les deux pays ont parvenu à l’accord sur la création du Conseil des entreprises et poursuivent leurs négociations de l’accord d’encouragement et de protection de l’investissement, de l’accord de non double taxation. En particulier, on observe une évolution positive de la coopération économique bilatérale au cours des dernières années.



Etat des lieux de la coopération vietnamo-algérienne Commerce

Si les échanges commerciaux entre les deux pays étaient quasi nuls pendant les années 1960 et les seuls produits vietnamiens qu’on pouvait voir en Algérie à l’époque étaient des cahiers, des stylos, des crayons offerts par les enfants vietnamiens aux enfants algériens, aujourd’hui de nombreux produits vietnamiens sont bien connus en Algérie et des produits algériens sont aussi déjà présents sur le marché vietnamien.

La structure des produits exportés et importés entre les deux pays n’est pas caractérisée par une concurrence mais une complémentarité. Selon les données statistiques des Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 190 millions de USD en 2019. En 2021, la valeur totale des exportations et des importations entre le Vietnam et l’Algérie n’ont atteint que 155 millions de USD, essentiellement à cause des effets négatifs de la pandémie Covid-19. Les principaux produits vietnamiens exportés comprennent le café, le riz, le poivre, les produits aquatiques d’eau douce,… Les importations vietnamiennes de l’Algérie sont les produits pharmaceutiques, les minerais, les déchets de papier, les produits en caoutchouc, les aliments pour animaux, le caroube…

Investissement

La coentreprise entre PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP – 40%), la compagnie thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP – 35%) et le Groupe Sonatrach (25%) est un symbole de la coopération réussite entre le Vietnam et l’Algérie. 12 ans après sa mise en œuvre (2003), ce projet pétrolier pour l’exploitation du gisement de Bir Seba a donné son premier baril en Août 2015. L’investissement total du projet s’est élevé à 1,260 milliard de dollars. Sa capacité de production actuelle est de 18.000 barils/jour.

Le gouvernement vietnamien apporte toujours son soutien à l’élargissement de la coopération entre Sonatrach et PetroVietnam dans la prospection et l’exploitation du pétrole et du gaz en Algérie, au Vietnam ou dans un pays tiers.

Outre les hydrocarbures, des entreprises vietnamiennes commencent à s’intéresser à investir et à établir des partenariats dans d’autres domaines tels que la transformation du café vert, la plantation de bananiers, etc. Dotée de plusieurs avantages, la nouvelle loi relative aux investissements nouvellement adoptée permettra à l’Algérie d’attirer plus d’IDE dans un proche avenir.

Tourisme

Lors de la visite en Algérie du Premier Ministre Nguyen Tan Dung en juin 2015, les deux parties ont signé le mémorandum de coopération dans le tourisme. Le Vietnam et l’Algérie ont déjà conclu l’accord d’exemption de visa pour les porteurs de passeport diplomatique et de service alors que les ressortissants vietnamiens et algériens munis de passeport ordinaire ne doivent pas payer des frais de visa d’entrée en Algérie et au Vietnam. Il s’agit là des bases pour le renforcement de la coopération bilatérale en la matière. Dans le temps à venir, les deux pays devraient intensifier ce volet de coopération afin de valoriser les atouts de chaque côté au moyen de forums de sensibilisation et de tours organisés.



Perspectives de coopération économique bilatérale

Malgré des progrès réalisés, la coopération économique actuelle ne correspond pas aux potentialités des deux pays. En février dernier, le nouvel ambassadeur d’Algérie à Hanoi, M. Boubazine Abdelhamid, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que les relations politiques entre l’Algérie et le Vietnam ont de tout temps étaient excellentes, mais que beaucoup reste à faire au niveau économique. Selon le diplomate algérien, il faut hisser ces relations économiques au niveau des relations politiques. «Il incombe à nous tous d’agir pour mettre ces relations économiques et de partenariat en adéquation avec les potentialités des deux pays et de leurs économies émergentes», avait-il soutenu.

Outre le marché prometteur, l’Algérie est encore le pays par excellence pour bâtir des plateformes industrielles orientées vers l’Afrique, avec notamment l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange continental africain. Les opérateurs vietnamiens sont appelés à saisir les opportunités industrielles, minières, touristiques, aquacoles, agricoles et technologiques en Algérie.

De sa part, le Vietnam appelle, à cet égard, les entreprises algériennes à investir au Vietnam, considéré comme une porte d’entrée aux marchés asiatiques notamment ceux des pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de 650 millions de consommateurs.

L’évolution de nos deux économies offre donc de nouvelles opportunités pour un partenariat rénové. Il est maintenant un bon moment pour intensifier et ouvrir de nouvelles pages des relations économiques et commerciales entre les deux pays.



2022, année riche en événements importants de coopération bilatérale

Pour en citer quelques uns: Monsieur Chakib Rachid Kaid, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, s’est rendu en visite de travail et d’amitié en République Socialiste du Vietnam les 26 et 27 mai 2022. Cette visite s’est inscrite dans le cadre du renforcement des liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays au moment où ils s’apprêtent à commémorer le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (28 octobre 1962) et a permis au Secrétaire Général de coprésider avec M. Pham Quang Hieu, Vice-Ministre vietnamien des Affaires étrangères, la 3e session des consultations politiques algéro-vietnamiennes. Cette visite constituait «une nouvelle opportunité de passer en revue les voies et moyens devant permettre la consolidation de la coopération liant l’Algérie au Vietnam qui plonge ses racines dans le combat héroïque et solidaire des deux pays contre le colonialisme et dans l’effort de construction post-indépendance».

Dans cet esprit, une manifestation artistique et sportive a été organisée du 26 au 28 Mai 2022 par l’Ambassade du Vietnam à la Galerie «Iso Art», Centre commercial de Bab Ezzouar à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques algéro-vietnamiennes. Au programme de cette manifestation inaugurée par l’ambassadeur du Vietnam à Alger, M. Nguyen Thanh Vinh et placée sous le thème «Le Vietnam rencontre l’Algérie», figure l’organisation d’une exposition photos mettant en valeur la beauté de la nature vietnamienne, outre des photographies sur la biodiversité et l’agriculture au Vietnam. Le diplomate vietnamien a rappelé que la célébration de ces relations se veut «une occasion pour rappeler aux jeunes des deux pays l’histoire et la valeur des relations qui les unissent».

Un autre événement est que l’Ambassade du Vietnam en Algérie en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam a inauguré le 14 juin le stand vietnamien à la 53e Foire internationale d’Alger. Cette année, à côté des produits typiques tels que riz, thé, café, aliments secs emballés, ao dai (robe traditionnelle) ou chapeaux coniques,… la Représentation diplomatique vietnamienne en Algérie a soutenu la Sarl d’Import-Export Hien (une coentreprise vietnamo-algérienne), qui mène des affaires en Algérie, dans la présentation de produits artisanaux et de plats vietnamiens du 14 au 17 juin 2022.

Poursuivant cet élan, l’Agence de Promotion du Commerce du Vietnam (VIETRADE) et l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) ont co-organisé le 26 et le 27 septembre 2022, une visioconférence sur le commerce bilatéral et le partenariat d’entreprises Vietnam-Algérie avec la participation d’environ 100 entreprises. M. Vu Ba Phu, Directeur Général de la VIETRADE a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la promotion des relations de coopération traditionnelle avec l’Algérie, la considérant comme un des premiers partenaires économiques fiables et importants en Afrique. Il a espéré que cette conférence serait une occasion permettant aux entreprises des deux pays de partager des informations sur le marché, afin de trouver de nouvelles stratégies pour approcher les marchés des deux pays. Pour sa part, M. Abdelatif El-Houari, Directeur Général par intérim de l’ALGEX a précisé que l’Algérie s’engageait à poursuivre les efforts conjoints pour développer la coopération économique et commerciale avec le Vietnam, en établissant un partenariat stratégique pour mieux exploiter le potentiel économique des deux pays sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant. «Je tiens à vous rappeler, honorable assistance, que quelques jours seulement nous séparent de la célébration du 60ème anniversaire d’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays (28/Octobre/1962 -28/Octobre/2022). Il s’agit, donc, pour nous d’agir pour mettre nos relations économiques et de partenariat en adéquation avec les potentialités dont dispose les économies des deux pays » a-t-il déclaré à la visio-conférence du 26 Septembre 2022. L’ALGEX a aussi proposé d’établir des mécanismes appropriés pour identifier les perspectives de coopération économique et commerciale bilatérale, telles que le renforcement de la coopération institutionnelle entre deux organisations de promotion commerciale, la conclusion d’un Mémorandum d’entente dans le domaine de la promotion des exportations hors hydrocarbures, l’organisation régulière des rencontres entre hommes d’affaires des deux pays, l’encouragement des hommes d’affaires des deux côtés à intensifier leur participation aux événements économiques organisés de part et d’autres… afin de mieux approcher leurs marchés algériens et vietnamiens.

Les deux pays prévoient de tenir la cérémonie du 60ème anniversaire d’établissement des relations diplomatiques fin octobre 2022 et la 12e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie au quatrième trimestre de cette année. Selon l’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, M. Boubazine Abdelhamid, une semaine culturelle algérienne sera organisée au Vietnam à cette occasion. Il s’agit là les bonnes opportunités pour le Vietnam et l’Algérie de concrétiser les actions visant au développement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays à un niveau plus élevé. n