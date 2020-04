La sûreté de wilaya de Bechar a réagi mercredi dans la soirée à une vidéo (image en haut: capture d’écran, Youtube) postée le 14 du mois en cours sur les réseaux sociaux et mettant en scène l’arrestation d’un chauffeur de taxi par une patrouille de police à Bechar, qui transportait une personne, en violation des dispositions du décret exécutif 20-69 de 21 mars 2020 relatif aux mesures visant à prévenir la propagation de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), selon un communique de la cellule de communication et de relations générales de cette institution sécuritaire, rapporte l’APS. Le taxieur, après avoir été soumis aux procédures de contrôle en vigueur violation des règles de prévention visant à limiter la propagation du Coronavirus (Covid 19), toujours selon la même source, a suivi l’officier responsable de la patrouille de police au niveau de la rue adjacente à un établissement de police, en essayant de le faire revenir sur sa décision, ce qui a été rejeté par le policier, avant que le taxieur ne commence à provoquer le policier en présence de la personne qui était en sa compagnie et transporté dans le taxi, en violation des mesures énoncés dans le décret exécutif précité, précise le communique. « La vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, montre également les actions attribuées au policier, pour lesquelles la sûreté de wilaya a ouvert une enquête pour confirmer leur authenticité, ce qui peut mettre la partie fautive à des poursuites, étant donné que cette infraction est contraire aux instructions données aux policiers en matière de promotion des relations avec les citoyens, et aussi à l’éthique de la profession policière« , souligne le communique de la sûreté de wilaya.

