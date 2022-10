Par Bouzid Chalabi

Le marché local de la viande reste marqué par une instabilité. C’est une réalité incontestable : notre marché local à la consommation des viandes rouge et blanche est en constant déséquilibre. Pas seulement puisqu’ il est souvent marqué par des fluctuations et la hausse des prix internes. Au sein des éleveurs ovins et bovins ainsi que chez les aviculteurs, on explique cette tendance par des coûts à la production en constante progression. Du coup la production animale nationale n’arrive pas à décoller. Un constat qui vient d’être confirmé par Samah Lahlouh, sous-directrice de l’Organisation et développement des filières agricoles au ministère de l’Agriculture et du Développement rural. C’était lors de son intervention à l’occasion d’une journée d’étude organisée par l’Institut national des études de stratégie globale (INESG) sous le thème «la politique agricole et la stratégie de la sécurité alimentaire”. Cette dernière a en effet soutenu que « notre production animale est restée stable ces dix dernières années». Or, se référant aux dernières statistiques relatives à l’évolution des cheptels toutes catégories confondues, «les troupeaux ont connu une évolution dans le nombre de têtes entre 2011 et 2021». Abondant dans ce sens, la responsable a précisé que «le cheptel ovin est passé de 24 millions de têtes à plus de 31,5 millions, le caprin est parti de 4 millions de têtes pour atteindre plus de 5,3 millions en 2021 et le cheptel camelin est passé de 318 755 têtes à 438 752 en 2021. Par contre, le cheptel bovin a connu une stabilité avec 1,7 million de têtes recensées». A propos de cette évolution, l’intervenante a fait remarquer au parterre de participants à cette journée d’études qu’ «elle n’a pas eu d’impact en termes de productivité». Et d’arguer : «La stabilité de la production animale s’est traduite ces dernières années par une disponibilité moyenne en produits carnés frais de 12,34 kg/an/habitant». Un rapport qui, faut-il préciser, est en deçà des standards nutritionnels édictés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La sous-directrice a en outre indiqué dans le détail la valeur productive de la viande rouge et celle blanche atteinte jusqu’ici. Concernant la viande rouge, «elle est estimée à 483 milliards de DA en 2021, représentant 17% de la production agricole nationale», a-t-elle confié. S’agissant de la viande blanche, l’intervenante a souligné que sa valeur productive est estimée à 128 milliards de dinars avec une disponibilité moyenne de 12 kg/an/habitant. La responsable a également relevé que l’importation des viandes rouges a connu un ‘’net recul’’ entre 2016 et 2021, passant de 133 millions de dollars à 10 millions de dollars seulement, à la faveur de divers investissements visant la promotion de cette filière et la réduction de la facture d’importation. Samah Lahlouh a enfin rappelé à l’assistance que des efforts sont déployés pour promouvoir les filières des viandes rouge et blanche, assurer leur disponibilité sur les marchés ainsi que la stabilité de leurs prix. Sur ce dernier point la grande famille des éleveurs bovins et ovins ainsi que les aviculteurs se rejoignent à dire que « la stabilité des prix des produits carnés frais sur les étals du commerce du détail ne peut devenir une réalité de terrain que si les coûts à la production demeurent sur une courbe horizontale.»

