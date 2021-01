Un nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de versement des pensions des retraités et des Ayants-droit et leur assurer «les meilleures conditions» d’accueil, en évitant la surcharge au niveau des bureaux de poste, a indiqué, mardi, un communiqué commun d’Algérie poste et de la Caisse nationale des retraites (CNR). Le nouveau calendrier permet de répartir les dates de versement des pensions sur plusieurs jours, en fonction du dernier numéro du CCP actuel (à droite, sans compter la clé), ajoute le communiqué.

