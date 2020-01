Une délégation du Croissant-Rouge libyen est attendue aujourd’hui à Alger en vue de signer une convention de partenariat et de coopération avec le Croissant rouge algérien (CRA), a annoncé la présidente du CRA, Saïda Benhabyles. Cette visite coïncide avec l’envoi d’une deuxième caravane d’aide humanitaire par l’Algérie à la Libye, après celle de samedi dernier.

Mme Benhabyles a fait savoir que la délégation libyenne séjournera du 11 au 13 janvier à Alger, précisant que les deux parties signeront une convention de partenariat et de coopération «afin de tracer ensemble une feuille de route pour faire face à toutes les difficultés que peuvent rencontrer les Libyens». Ces déclarations de la présidente du CRA ont été faites en marge de la cérémonie de coup d’envoi d’une caravane humanitaire au profit des familles algériennes vivant à Tinzaouatine, dans la wilaya de Tamanrasset.

La visite de la délégation libyenne coïncidera avec le lancement d’une deuxième caravane humanitaire envoyée par l’Algérie à la Libye, après celle effectuée il y a quelques jours, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. L’Algérie avait, en effet, acheminé, samedi dernier, à partir du poste frontalier Tin Alkoum (Djanet), plus de 100 tonnes d’aides humanitaires au peuple libyen. Cette aide urgente est constituée de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres.

Par ailleurs, le Croissant-Rouge algérien a organisé jeudi dernier à Alger une conférence historique à l’occasion du 63e anniversaire de sa création, en présence de représentants de la société civile et de la famille révolutionnaire. En marge de cette conférence historique organisée au musée d’El Moudjahid, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles a souligné l’impératif pour son organisation de retrouver sa véritable place, en étant «l’aile humanitaire de l’Etat algérien et un acteur actif en matière de préservation de la dignité du citoyen algérien».

Mme Benhabiles a rappelé les misions conférées au CRA, notamment son rôle dans la vulgarisation de la culture de la solidarité entre les différentes franges de la société, notamment des jeunes, en les appelant à «faire preuve de solidarité et à intervenir spontanément pour assister ceux qui en ont besoin».

Elle a également insisté sur l’importance de réactiver le rôle des instances humanitaires au niveau international, afin qu’elles constituent «une force de proposition et de pression sur les décideurs au niveau international pour les inciter à réfléchir sérieusement aux conséquences de leurs décisions politiques sur la situation humanitaire», citant dans ce contexte la situation humanitaire «catastrophique» en Libye.

