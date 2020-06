Le dossier des détenus d’opinion tend visiblement à prendre une décantation, annonciatrice de nouvelles heureuses pour certains noms de militants en prison depuis plusieurs mois.

Le parti Jil Jadid a, en effet, fait part hier de la libération prochaine des détenus Karim Tabbou et de Samir Benlarbi, une issue pour laquelle s’est engagé le premier magistrat du pays lors de son entrevue avec Soufiane Djilali. «A la suite de l’appel public à la libération des détenus d’opinion, qu’il a formulé le 14 mai 2020, Soufiane Djilali avait introduit une demande d’audience auprès de Monsieur le Président de la République, qui lui a été accordée pour le mercredi 27 mai 2020», a indiqué mardi Jil Jadid dans un communiqué intitulé «devoir d’initiative».

«Le Président de la République, Monsieur Abdelamadjid Tebboune, et en réponse à la requête portée auprès de lui par le président de Jil Jadid, a accepté d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle», a souligné le parti de Jil Jadid.

Ce dernier explique avoir refusé, dans un premier temps, de communiquer sur cette démarche qu’il voulait «garder dans la discrétion totale par respect pour les détenus et pour éviter toute interprétation tendancieuse et politicienne», ajoutant que la conjoncture politique «lui impose aujourd’hui de la rendre publique pour éclairer l’opinion nationale sur la stricte vérité». Jil Jadid s’est dit «heureux de cet engagement solennel du Président de la République et attend avec impatience que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent enfin la chaleur de leurs familles et qu’ils puissent combler d’affection, en toute quiétude, leurs proches et leurs enfants». S’agissant de la faisabilité de la démarche et de la voie qu’elle devrait prendre, Maître Noureddine Benissad a expliqué à Reporters que «le président de la République, et en vertu des dispositions de l’article 91-7 de la Constitution dispose du pouvoir de grâce, du pouvoir de remise ou de commutation de peine». Le président de la LADDH a précisé, dans ce sens, que «s’agissant de la grâce, elle ne concerne que les personnes définitivement condamnées, ce qui n’est pas le cas des activistes du mouvement populaire». Par contre, ajoutera M. Benissad, le pouvoir de remise de peine peut être mis en œuvre pour réduire la peine d’une année à 8 mois, par exemple, et la personne détenue peut-être libérée». Pour les autres dont l’instruction n’est pas close, «ils peuvent être remis en liberté provisoire ou carrément bénéficier d’un non-lieu car les charges ne sont pas fondées», précise M. Benissad.

Politiquement, l’engagement du chef de l’Etat pour la libération de figures du mouvement populaire est à considérer vraisemblablement comme un signe d’une volonté d’apaisement envers une rue qui ne décolère pas y compris en pleine période de confinement où les signes de contestation n’ont pas manqué. D’autant plus que la question des détenus d’opinion reste un des marqueurs du champ politique et de nombreux acteurs insistaient à dire qu’il ne peut y avoir de dialogue serein et fructueux sans la résolution de la situation des militants et autres acteurs poursuivis par l’appareil judiciaire.

Par ailleurs, les bons offices investis par Jil Jadid pour la libération de Tabbou et Benlarbi n’ont pas manqué de susciter de nombreuses interrogations. Certaines voix s’interrogent sur le sort des autres détenus moins médiatisés alors que d’autres évoquent des intentions «inavouées» qui feraient courir la formation de Soufiane Djilali… <

