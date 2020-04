Il est de tradition à chaque mois de Ramadhan que des producteurs de denrées alimentaires décident de réduire les prix «sortie d’usine» de leur production. Pour cette année, les producteurs de sucre veulent en faire de même. C’est du moins ce qu’il est ressorti à la suite de la rencontre, lundi dernier, avec le ministre du Commerce Kamel Rezig. Selon la cellule de communication de ce ministère qui rapporte l’information, Kamal Rezig a demandé aux opérateurs économiques, producteurs de sucre, de faire un effort pour baisser le prix de ce produit durant le mois de Ramadhan. Toujours selon cette même source, le ministre après avoir entendu, lors de cette rencontre, les différentes propositions et préoccupations des opérateurs économiques présents, a évoqué la possibilité d’augmenter et de développer le taux d’intégration locale des matières premières utilisées dans la fabrication et la transformation du sucre «afin de réduire la proportion des importations des matières premières». Dans cette optique, le premier responsable du secteur du commerce a indiqué aux opérateurs la nécessité d’investir, c’est-à-dire de développer leur domaine d’activité qui puisse, d’un part, élever leur taux d’intégration et, d’autre part, créer des postes d’emplois. Le ministre a par ailleurs rappelé aux opérateurs que le gouvernement est décidé à soutenir les projets d’investisseurs créateurs de richesse, notamment ceux qui seront implantés dans les zones d’ombre. On apprend enfin que le ministre du Commerce compte organiser dans les prochains jours une réunion technique élargie à laquelle prendront part tous les opérateurs du secteur de l’industrie de l’agroalimentaire.

Articles similaires