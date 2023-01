Les vents violents qui balayent la wilaya d’Oran depuis ces dernières 24 heures, ont entrainé la chute de poteaux et câbles électriques et causé des perturbations dans le réseau de basse tension électrique, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de distribution d’électricité et du gaz d’Es-Sénia.

Les vents violents dont la vitesse a atteint entre 70 et 90 km/heure, ont causé la chute de 15 poteaux électriques dans les communes de Boutlélis, Béthioua, Bousfer, Oued Tlélat et Arzew ainsi que 35 câbles électriques dont 15 de moyenne tension à travers les régions enclavées, a indiqué à l’APS, le chargé de l’information et de la communication, Fatima Fellahi.

Les équipes des circonscriptions techniques relevant de la direction de distribution d’électricité et du gaz d’Es-Sénia, à Arzew, Es-Sénia, Gdyel, Aïn El Turck et Oued Tlélat, sont intervenues pour alimenter, à nouveau, les régions ayant subi ces coupures d’électricité, a-t-on indiqué.

Des perturbations ont été également enregistrées dans le réseau de basse tension électrique dues aux frottements et contact des câbles et des isolateurs électriques dans certaines zones rurales, à l’instar de Sidi Bakhti, Douar Khedaïmia et Slatna, selon la même source. La direction de distribution d’électricité et de gaz d’Es-Sénia assure la couverture de 24 communes sur un total de 26 collectivités de la wilaya.

Le reste étant assuré par la direction d‘Oran qui couvre le chef-lieu de wilaya et la commune de Bir El djir. Par ailleurs, les vents ont causé aussi la chute d’un conteneur sur le pont sur la RN 11, à l’entrée de la commune de Gdyel ainsi que l’arrachage d’un arbre sur la voie publique à la cité Djamel, au chef lieu de wilaya, selon le chargé de l’information et de la communication de la direction locale de la protection civile, le capitaine Abdelkader Bellala, faisant observer qu’aucun dégât humain n’a été signalé.