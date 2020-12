La Direction générale de la Protection civile a lancé lundi un appel au respect des consignes de prévention en raison des vents violents pouvant atteindre les 90 km/h, qui soufflent depuis dimanche sur les régions côtières du pays. « Les citoyens sont appelés à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et accidents de circulation liées aux conditions climatiques défavorables », indique un communiqué de la Protection civile. Il s’agit de ranger et fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles d’être endommagés, de prévoir des moyens d’éclairage de secours comme les lampes torches avec des piles de rechange, de protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes et rideaux et s’éloigner des fenêtres. La Protection civile conseille les citoyens à mettre à l’abri les véhicules, animaux et matériel, et les professionnels du bâtiment à mettre les grues en girouettes, tout en les exhortant à ne pas s’approcher des bords de mer, de lac ou de fleuve. « Avant tout déplacement, renseignez-vous sur la météo et sur l’état du réseau routier et en cas de déplacement, évitez les secteurs boisés, limitez votre vitesse et prévenez un proche de votre départ, de votre destination et de votre arrivée », conclut le communiqué.

Articles similaires