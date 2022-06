C’est carrément l’embellie sur les marchés pétroliers. Du moins du côté des pays producteurs. La reprise économique mondiale post-covid et la guerre en Ukraine ont fait que les prix des matières énergétiques, mais pas seulement, flambent chaque jour.

L’Algérie, qui a pensé sa loi de finances sur un prix de 45 dollars le baril, se retrouve à gérer des montants qui ne cessent de s’affoler, plaçant la barre très haut avec 125 dollars. Une manne financière que l’on n’attendait pas au vu de la morosité des marchés mondiaux, il y a quelques mois seulement.

Profitant de l’embellissement du marché, des exportations en hausse, à l’augmentation du quota pétrolier de l’Algérie au sein de l’Opep+, et l’accroissement de la production gazière, notamment avec la reprise opérée en 2021, ce qui a admis une augmentation record historique des exportations en la matière de 54% par le biais des gazoducs et de 13% par processus de liquéfaction, Sonatrach envisage, de ce fait, des recettes de 50 milliards de dollars pour 2022. Une manne financière inespérée qui a fait que les nombreuses taxes prévues pour la loi de finances complémentaire soient tout simplement annulées.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas à ce seuil mais continuent avec les 35 nouvelles découvertes d’hydrocarbures consignées pendant l’intervalle de 2020 à 2022. Il ne faut pas oublier aussi la nouvelle stratégie de Sonatrach qui consiste à associer ses clients européens à tout projet de recherche, de forage ou de transport du pétrole et du gaz. Une méthode qui est déjà en branle avec le nouvel accord entre la compagnie nationale d’hydrocarbures et le géant italien ENI.

Le futur gazoduc devant relier le Nigeria à l’Europe, en passant essentiellement par l’Algérie, en est aussi la parfaite illustration puisqu’il devrait impliquer en grande partie l’Union européenne. 14,6 milliards de dollars supplémentaires sont engrangés pour la cagnotte de l’Etat qui pourra voir l’avenir économique par le bon bout de la lorgnette. A cela, il faut ajouter les différentes réformes économiques, dont le fameux code des investissements, pour augurer d’un réel envol de l’économie algérienne, elle, qui avait calé à plusieurs reprises, plus par gabegie et mauvaise gestion que par manque du nerf de la guerre.

Il ne s’agit donc plus de reprendre les mêmes formules et recommencer mais de placer astucieusement les milliards de dollars qui frappent à la porte du coffre-fort DZ.

