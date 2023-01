Le salon international de la ventilation, de l’électricité, du chauffage et de la climatisation, le SIVECC 2022, s’est ouvert hier au palais des expositions de la Safex aux Pins maritimes, en présence du ministre de l’Industrie Ahmed Zaghdar. Il accueille le public, celui des professionnels essentiellement, mais également celui des particuliers à la recherche de solutions pour leurs besoins, jusqu’au 2 février prochain, au pavillon Ahaggar.

Par Salim Benour

Les trois jours de la manifestation seront consacrés à la mise en avant des entreprises du secteur, leurs équipements et les solutions technologiques qu’elles offrent au marché, et au débat sur l’économie et l’efficacité énergétiques. Des thèmes que les questions de la disponibilité de la ressource énergétique, de l’économie et du climat placent aujourd’hui sous le sceau de l’actualité et de la pertinence à disposer d’un modèle d’industrialisation et de consommation vertueux.

Le SIVECC 2022, qui est à sa troisième édition cette année, est parrainé pour la deuxième fois consécutive par le ministère de l’Industrie, signe de l’intérêt que ce département porte aux opérateurs et aux entreprises du secteur, ainsi qu’aux enjeux auxquels ils sont associés comme ceux de l’économie et de l’efficacité énergétiques, ont indiqué hier des observateurs. Une interprétation confirmée par le ministre lui-même qui, lors du point de presse qu’il a animé après sa visite des stands par une déclaration générale sur l’offre des participants au salon, s’est dit «admiratif» du travail des opérateurs de la filière à s’organiser en écosystème industriel tourné vers la satisfaction du marché domestique et l’exportation comme horizon de développement.

Ahmed Zaghdar, qui a également répondu aux questions d’une journaliste, a affirmé en direction des exposants et des professionnels de la filière que son département dispose d’une «feuille de route» qui traduit selon lui la volonté politique du gouvernement d’encourager les opérateurs pour avoir «à terme» les conditions nécessaires à l’émergence «dans quelques années» d’une industrie performante et compétitive sur les marchés interne et extérieur, caractérisée, a-t-il insisté, par des produits en conformité avec les critères «devenus cruciaux» en matière de «qualité, de sécurité et d’économie d’énergie». Un dessein éco-industriel encore lointain au vu de ce qui est constaté sur le terrain, notamment dans le secteur tertiaire considéré comme énergivore selon le premier rapport 2020 du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), mais auquel il s’agit de contribuer fermement, a souligné le ministre.

L’intérêt du SIVECC 2022 à ce sujet est la participation d’institutions publiques comme le CEREFE et l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) dans des conférences auxquelles prendront part d’autres intervenants tels que l’ANIREF, l’IANOR, l’ALGERAC, l’INAPI, l’INPED et l’ONML. Des consultants et experts privés sont également au programme des interventions scientifiques et techniques sur les systèmes de chaleur et du froid, sur la décarbonisation dans le résidentiel, ainsi que des acteurs et gens de terrain organisés comme ceux de l’Association algérienne des acteurs du froid et de la climatisation (3AFC) et de l’association des plombiers, dont on ne soupçonnait même pas l’existence.

Selon le programme officiel du salon, dix-huit conférences sont ainsi prévues au programme des trois journées de la manifestation. «Elles seront animées par des managers, des chercheurs, des ingénieurs et formateurs dans les domaines HVA (heating, ventilation and air-conditioning en anglais) et des corps d’état traitant du confort aéraulique. Il est question de faire le point notamment sur les contacts réalisés en cours avec des pays partenaires comme la France, l’Italie, l’Égypte et la Turquie.» L’organisateur du salon, la société M&S PUB, signale aussi que des stands dédiés aux universités et aux clubs scientifiques sont ouverts durant le Salon pour abriter les Club Génie Civil USTHB, Club IBDAA et Polytechnic Leaders CLUB (PLC).

Reporters a rencontré le Club Ibdaa de Blida qui intervient sur divers thèmes sociétaux, scientifiques et techniques, dont ceux relatifs à l’architecture et l’urbanisme. Ce collectif constitué de jeunes étudiants en graduation et en post-graduation se dit préoccupé, selon un membre présent au stand, par «la question des matériaux de construction et leur standardisation négative dans les régions où il y a pourtant un savoir et un savoir-faire ancestral à préserver et à renouveler pour protéger leur cachet urbanistique et culturel, notamment au Sahara. Un des étudiants en master qui active au sein du club travaille à la préparation d’un mémoire de fin d’étude sur le ksar Tafilalet dans la région de Ghardaïa, nous a-t-on dit sur place…

Côté commercial, 80 exposants nationaux et internationaux occupent au pavillon Ahaggar une surface de 4000 m2. Ils présenteront aux visiteurs, 5000 selon les prévisions, leurs dernières créations et inventions technologiques dans les domaines de la ventilation, du chauffage, de l’électricité et de la climatisation. En 2021, le SIVECC a vu la participation de 64 exposants, de 3564 visiteurs et un programme de 10 conférences scientifiques et techniques. La progression en termes de participants indique une demande sans cesse croissante des produits et solutions de la filière. n