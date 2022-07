Les directeurs des collèges ont de nouveau fait part de leur décision «irrévocable» de refuser de vendre le livre scolaire, tout en exigeant de consacrer une indemnité pour la distribution des livres destinés aux élèves nécessiteux et ceux dont les parents sont affiliés au secteur et qui bénéficient d’une distribution gratuite.

Le ministère de l‘Education nationale a appelé les directeurs de l’Education à travers les wilayas, dans une circulaire relative à la vente du livre scolaire, à veiller au bon déroulement de cette opération dans les établissements scolaires au titre de l’année scolaire 2022-2023, étant donné, que c’est le «meilleur endroit pour la vente du manuel».

A ce propos, le Conseil national des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem) a réitéré son «refus» à l’encadrement de la vente du livre scolaire. Les directeurs ont décidé de ne distribuer que les livres au profit des élèves démunis et des enfants des personnels de l’Education, conformément aux lois en vigueur. En effet, la vente de manuels scolaires ne relève pas des missions des chefs d’établissement. Et de relever par la même occasion que la gestion exclusive des manuels scolaires (vente et distribution) relevait des prérogatives de l’Office national des publications scolaires (ONPS) chargé par le biais des Centres régionaux de distribution de documents pédagogiques (CRDDP), Comme le Cnadem, le Syndicat national autonome des directeurs des écoles primaires (Snadep) a décidé de ne prendre que le quota des livres destinés à la distribution gratuite.

La vente du livre scolaire, selon ce syndicat, est une opération commerciale et une mission qui ne dépend pas du directeur de l’établissement mais du CRDDP. Le Snadep compte lancer prochainement une consultation pour décider de la position à prendre vis-à-vis de la vente du livre scolaire.

Il y a lieu de préciser qu’il a été décidé de la consécration, à partir de cette année scolaire, «d’une prime forfaitaire» en faveur des encadreurs de l’opération de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs, prise en charge par l’ONPS.

