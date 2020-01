Ahmed Gasmia sera présent, samedi prochain, 1er février, à partir de 14 heures, pour une vente-dédicace du roman « les Peuples du ciel » publié aux éditions Frantz-Fanon, à la librairie « Kalimat », rue Victor-Hugo à Alger. Le roman, remarquable d’originalité, l’un des très rares ouvrages de science-fiction proposé par les éditeurs algériens, conduit le lecteur grâce à une écriture à la fois fluide et visuelle en l’an 2356, à la découverte d’une planète, d’un peuple « en constante évolution ». Il s’agit aussi de découvrir un conflit religieux et des rapports et interactions entre humains qui rappellent étrangement notre propre société actuelle.

L’un des points marquants du texte d’Ahmed Gasmia, un ouvrage déjà très bien accueilli, est de proposer des lectures «entre les lignes» de la façon dont les idées évoluent, de la naissance des concepts philosophiques ou encore de l’engrenage des conflits ou de «l’illusion de puissance». L’ouvrage «les Peuples du ciel », proposé au prix de 700 dinars, étant par ailleurs le quatrième texte d’Ahmed Gasmia après «Complot à Alger » (édition Casbah, 2007), « Ombre 67 » (2014) et « Promesse de bandit » (2018). N. D.

