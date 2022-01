Après son annulation par la justice, en novembre dernier, le scrutin régional se tient aujourd’hui dans l’Etat de Barinas, considéré comme symbolique et stratégique pour le gouvernement de Nicolas Maduro. La raison en est que c’est le lieu de naissance et le fief de l’ex-président Hugo Chavez, décédé en 2013. Barinas est donc une région clé pour son successeur avec ses plaines agricoles, ses réserves pétrolières et sa situation proche de la frontière colombienne où sévissent guérillas et narcotrafiquants. Près de 25 000 agents de sécurité, dont 15 000 militaires, sont déployés depuis vendredi dans une opération sécuritaire jamais vue dans cette région de l’ouest du Venezuela, où les affiches à la gloire d’Arreaza sont partout. Des ministres, des gouverneurs pro-Chavez d’Etats voisins et des fonctionnaires de haut rang ont défilé ces derniers jours à Barinas, distribuant parfois des cadeaux en tous genres, cuisinières, réfrigérateurs, téléviseurs et même des logements sociaux. Certains se sont même montrés en train d’aider à la collecte des ordures. Le 21 novembre, le PSUV, parti au pouvoir, a failli perdre ce fief historique, gouverné depuis 1998 par un membre de la famille d’Hugo Chavez. La dynastie a commencé avec son père, Hugo de los Reyes Chavez (1998-2008), s’est poursuivie avec ses frères Adan (2008-2016) et Argenis (2017-2021). Ce dernier a été remplacé par Jorge Arreaza dans la course à sa succession. L’opposition dénonce un « bidouillage » pour priver son candidat, Freddy Superlano, de sa victoire aux élections de novembre. Alors que les résultats des élections étaient publiés pour les 23 Etats vénézuéliens, ceux du Barinas ont été retardés pendant des jours, puis finalement suspendus, alors que, après le dépouillement de 90% des bulletins, Freddy Superlano menait avec 37,60% des voix, contre 37,21% pour Argenis Chavez. Freddy Superlano a ensuite été déclaré inéligible, tout comme sa femme, qui devait le remplacer. Jorge Arreaza, 48 ans, ancien vice-président et ancien ministre des Affaires étrangères, gendre de Chavez, se déclare « fils adoptif » de Barinas. Sergio Garrido, qui a repris le flambeau après la disqualification de l’épouse de M. Superlano, dénonce « l’usage, l’abus et le détournement » des ressources de l’Etat pour favoriser le candidat du PSUV. Il croit cependant en ses chances. Une longue caravane de véhicules l’accompagnait dans la clôture de sa campagne : « les Chavez sont finis ! », criait un homme sur un camion en agitant un drapeau vénézu Venezuela



Scrutin décisif dans la région de Barinas, région natale d’Hugo Chavez

élien. « Avec un taux de participation élevé, l’opposition devrait gagner, mais l’abstention pulvérise ses chances », estime Luis Vicente Leon, président de l’institut de sondage Datanalisis. Le directeur de l’institut Delphos, Felix Seijas, pense que l’annulation des résultats de novembre pourrait « inhiber » les électeurs de l’opposition. « Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour gagner Barinas » dans une année où l’opposition pourrait tenter d’organiser un référendum pour destituer Nicolas Maduro, note-t-il. « Ils ne peuvent pas permettre une victoire de l’opposition dans un Etat si important pour le chavisme, car cela alimenterait le récit selon lequel le « chavisme n’est pas tout-puissant », explique M. Seijas.

Source Ap

