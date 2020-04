Le mois sacré de Ramadan de l’année 1441 de l’hégire débutera vendredi 24 avril 2020 après observation jeudi soir du croissant lunaire, a annoncé la Commission nationale d’observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cette commission, qui compte des sous-commissions à travers les 48 wilayas du pays, est composée d’oulémas et d’experts du Centre de recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique

Articles similaires