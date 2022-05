Après plusieurs semaines d’incertitude, liée à la crise qui agite depuis de longs mois la Fédération Burkinabé de Football (FBF), la nomination du Français Hubert Velud (62 ans) au poste de sélectionneur des Etalons est désormais officielle.

Limogé en décembre dernier par le Soudan, qu’il avait pourtant qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun, l’ancien gardien de but du Stade de Reims se rendra samedi à Ouagadougou afin d’y signer un contrat de deux ans. Il sera assisté par Firmin Sanou, l’ancien international burkinabé, qui a notamment évolué à l’AS Valence.

Velud aura pour principal objectif de qualifier le Burkina Faso pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Il dirigera sa nouvelle équipe dès le mois de juin, à l’occasion des deux premiers matches comptant pour les éliminatoires, face au Cap-vert (3 juin à Marrakech) et à l’Eswatini, quatre jours plus tard.

