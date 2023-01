Après les wilayas d’Alger, Tipasa, Oran, Souk Ahras et Jijel, l’opération de démolition des constructions illicites s’est poursuivie, hier, dans la wilaya de Béjaïa, dans la commune Sidi-Boudrahem, avec la démolition de 17 bâtisses en attendant l’élargissement de l’opération vers d’autres sites, rapporte Radio Soummam.

Par Sihem Bounabi

Cette opération signe le lancement d’une campagne de démolition visant notamment les habitations érigées sur le domaine public sans autorisation ni permis de construire, annoncée par le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche, le 14 janvier dernier, sur les ondes de Radio Soummam.

Les opérations de démolition se sont également poursuivies la semaine dernière dans la wilaya de Souk Ahras où les services de la wilaya annoncent, dans un communiqué, que des instructions ont été données aux autorités compétentes pour la démolition de 18 habitats précaires et la suppression d’un nombre important des clôtures illégales, avec la récupération de tous les biens immobiliers et terrains appartenant à l’Etat et la libération des terrains de l’exploitation illégale. Les services de la wilaya précisent que «l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions et pour laquelle toutes les capacités nécessaires ont été mobilisées et a permis la récupération d’importantes assiettes foncières». «Cette opération s’ajoute à la démolition de 71 habitats précaires dans le quartier Ibn Rochd, dans la même commune, au cours des deux dernières semaines. Ce qui porte le nombre total à environ 90 habitats et les opérations sont toujours en cours pour faire face à ce phénomène négatif», explique le communiqué. La wilaya a tenu à noter que le wali a insisté et instruit tous les responsables locaux pour «assurer la poursuite du processus et sa généralisation à travers toutes les communes de la wilaya».

De leur côté, les services de la wilaya de Souk Ahras ont récupéré un foncier de 5 hectares suite à la démolition de 91 bâtisses construites illicitement durant les deux premières semaines du mois en cours. Les d’assiettes foncières récupérées seront réservées à la réalisation de quotas de logements, tous types confondus, où 300 unités de logements publics, ont annoncé les autorités locales.

En décembre dernier, les services de construction et d’urbanisme de la commune de Jijel avaient également entamé une opération démolition des constructions non conformes aux permis de construire. Ainsi 15 constructions dans le cadre de la promotion immobilière non conformes aux permis de construire ont été démolies. Sont également ciblés «les propriétaires qui ont construit des étages supplémentaires non autorisés», ont annoncé les services de la commune de Jijel. A Oran, l’année 2022 a été marquée par la démolition de 296 constructions illicites dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) et des constructions érigées en violation de la loi : ces opérations se poursuivront au courant de cette année également.

Les opérations de démolition de constructions illicites expriment ainsi, la volonté de l’Etat de lutter contre les constructions illicites qui pullulent sur tout le territoire aux mépris de la loi et de toutes les règles urbanistes et architecturales. Elles se sont accélérées ces derniers mois et se sont poursuivies au début de cette année dans plusieurs wilayas du pays. n