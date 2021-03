C’est la comparaison à la mode du moment. Avec un Ronaldo (36 ans) et un Messi (33 ans) vieillissant, sur le papier uniquement puisque les deux géants continuent de tout écraser sur leur passage dans leur championnat respectif, les fans de football imaginent une autre rivalité pour la prochaine décennie : celle de Haaland (20 ans) et Mbappé (22 ans). Les deux attaquants marquent également tous les week-ends, de quoi alimenter ce duel.

Sur les antennes d’Europe 1, Raphaël Varane a été questionné sur le sujet. Pour le Français, si les deux jeunes joueurs restent excellents, ils n’égaleront jamais les deux hommes aux onze Ballon d’or cumulés. « C’est toujours compliqué, les comparaisons. Je pense que Messi et Cristiano, c’est hors normes. Et ils ont une place bien particulière dans l’histoire du foot. Mais je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général. » Voilà qui est clair.



Le Bayern Munich sort les barbelés pour Hansi Flick

Le jeu de chaise musicale pourrait impacter le Bayern Munich. Car si Löw va bien quitter la sélection en fin de saison, la fédération allemande n’a toujours pas trouvé son successeur mais aurait quelques noms en tête, dont celui d’Hans-Dieter Flick, le coach du Bayern. Mais à en croire Bild, ce matin, un départ du technicien n’est ni envisagé, ni envisageable pour les dirigeants bavarois. Une rumeur que le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge avait déjà tenté d’éteindre il y a quelques jours. Pas sûr que tout ça se calme d’ici juin prochain…



La Premier League fait scandale avec les primes arbitrales

Hier, le scandale du jour venait d’Angleterre. Le pays de Sa Majesté où le Daily Mirror nous apprend, dans ses colonnes, l’existence de primes, versées aux arbitres selon la quantité de cartons distribués au cours de la saison. C’est l’ancien arbitre de Premier League, Mark Halsey qui a lâché l’information, reprise par le quotidien britannique, en Une, hier matin.

