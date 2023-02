PAR NAZIM B

L’Organisation syndicale des retraités algériens (OSRA) a rendu public hier une déclaration dans laquelle elle s’est exprimée notamment sur les dernières augmentations des allocations de retraite ainsi que sur les avant-projets de loi relative à l’exercice syndical et du droit de grève, deux textes qui ont suscité la désapprobation du monde du travail, y compris l’UGTA, et des partis politiques.

En ce qui concerne les augmentations des pensions de retraite décidées récemment par le chef de l’Etat, OSRA a critiqué ce qu’elle a considéré comme «le revirement» du ministère du Travail et de la direction de la CNR.

«Après avoir pris note de la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune d’augmenter toutes les pensions de retraite pour faire front à la chute du pouvoir d’achat des pensionnés, OSRA déplore le revirement observé par le ministre du Travail et du Directeur général de la CNR, qui contredit l’annonce sur les augmentations qui ne concerneront pas les pensions de plus de 50 000 DA», a indiqué OSRA dans sa déclaration.

L’organisation de retraités «dénonce d’abord la méthode utilisée qui a créé l’inégalité dans les taux d’augmentation entre les pensions de moins de 50 000 DA et crie haut et fort, la discrimination pour les pensions de plus de 50 000 DA». Tout en dénonçant cette discrimination, OSRA revendique l’abolition de l’IRG pour les pensions de retraite qui ne sont pas des salaires et qui ne sont pas assorties à des primes», selon la même source.

En ce qui concerne le projet de la loi sur l’exercice syndical et du droit de grève, OSRA a relevé qu’après avoir lu et étudié le projet de la loi sur l’exercice syndical et du droit de grève, OSRA «tient à signaler le dépassement des lois de la République qui régit ce projet sur l’activité syndicale ainsi qu’à toutes les conventions internationales dans ce domaine».

OSRA dénonce, selon la même déclaration, «l’atteinte aux acquis syndicaux consacrés par les lois 14/90-02/90, qui malgré ses insuffisances reste plus conservatrice sur la défense des droits des travailleurs et du syndicalisme en Algérie», pointant également «l’ambiguïté mentionnée dans certains articles de cette nouvelle loi, ainsi que la violation des libertés syndicales et revendique le droit aux retraités de créer leur propre syndicat comme partout dans le monde et en accord avec les articles de la constitution dans ce domaine».

Et c’est sur la base de ce constat que le bureau national d’OSRA a décidé de «rejeter le projet de la loi sur l’exercice syndical et du droit de grève qui porte atteinte aux acquis syndicaux ainsi qu’aux articles de la Constitution et se joint à la Confédération dans toute action dans ce sens».

En ce qui concerne la situation du syndicat, les rédacteurs de la déclaration ont indiqué qu’OSRA «va déposer une demande pour pouvoir se réunir et pour pouvoir tenir son conseil national dans la légalité et suivant le droit de réunion assuré par la Constitution».

Dans sa déclaration, OSRA regrette ne pas pouvoir se réunir, « ce qui est compréhensible», affirmant qu’OSRA «a le droit de se réunir dans un siège comme le prévoit la Constitution pour tout citoyen».<

