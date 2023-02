PAR NAZIM B.

La persistance de la vague de froid sur l’ensemble du pays met manifestement les élèves des trois paliers de l’Education nationale dans des conditions très difficiles où sont déplorées des salles de classe sans chauffage.

Dans certains établissements situés dans les zones montagneuses, c’est l’acheminement des denrées alimentaires vers les cantines scolaires qui s’opèrent dans la difficulté, alors que des écoliers ne se vont pas à l’école suite à des voies devenues «dangereuses» à cause du verglas.

Mais incontestablement, et selon des témoignages d’enseignants et d’élèves, c’est la question du chauffage des classes qui se pose avec acuité, des salles «trop froides» où il est «impossible» aux élèves de suivre leurs cours. Des conditions pénibles qui risquent de se poursuivre encore pour quelques jours si l’on se fie aux prévisions météorologiques de l’ONM alors que les tests du second trimestre vont prévus pour la semaine prochaine. Voir des élèves grelottant est «inacceptable», a estimé le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), lequel a pointé les lacunes et pas uniquement dans les zones montagneuses.

«Même les établissements scolaires des grandes villes sont touchés», fait-il savoir, citant des cas d’établissements situés dans des centres-villes qui ne disposent pas d’appareils de chauffage.

«Un drame a été évité de justesse à Sidi Bel Abbès grâce à l’enseignant qui a remarqué que ses élèves avaient des vertiges et a aussitôt évacué toute la classe», selon le porte-parole de cette organisation syndicale. Le même syndicaliste a cité également des écoles primaires dans des wilayas du centre privées de chauffage à cause de l’état des radiateurs défectueux et qui n’ont été ni remplacés ni réparés. «Le verre protecteur de ces appareils est complètement brisé. Le wali a été saisi sur cette situation qui représente un danger pour les élèves et les enseignants, mais il n’y a pas eu de réponse», a-t-il déploré. Le président du Satef a pointé, dans ce sens, un problème récurrent qui se manifeste chaque hiver, mais qui gagne en intensité compte tenu de la sévérité du climat cette saison.

Même son de cloche et d’alerte chez Messaoud Boudiba, porte-parole du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique de l’éducation (Cnapeste), qui interpelle les autorités à agir vite. «Si le problème se pose à Alger à quelques kilomètres du ministère, imaginez dans quelle situation se trouvent les écoles dans les villages et les coins reculés du pays», s’est-il indigné, estimant que les autorités sont «régulièrement sollicitées au sujet des installations de chauffages dans les écoles».

Sur le ton de l’inquiétude quant aux conditions de déroulement des cours durant ce qui reste de la saison hivernale et si le vague de froid venait à durer, le porte-parole du Cnapeste a pointé un «blocage» au niveau des directions de l’Education nationale, reprochant également aux autorités ce qu’il a qualifié «d’absence de volonté» pour résoudre définitivement ce problème récurrent. «Avec ou sans la neige, le froid n’est pas un phénomène nouveau. On entend à chaque fois que des budgets ont été dédiés aux installations de chauffage et on se retrouve toujours avec le même problème», dit-il, en signalant un autre problème, qui est celui de la maintenance des appareils de chauffage dans les écoles, une faille due à «l’absence de personnel qualifié dans les écoles». A Relizane, affirment des sources locales, si le constat indique que plusieurs établissements scolaires du cycle primaire sont démunis de chauffage, on ne signale pas moins une situation pour le moins paradoxale et incompréhensible avec des équipements qui existent, mais qui ne sont pas fonctionnels. Dans d’autres wilayas où le froid continue de sévir, on regrette que l’opération portant généralisation du système de chauffage central au niveau des écoles primaires à la place de chauffage à mazout n’ait pas avancé. Pourtant, les responsables des établissements scolaires constatent régulièrement que de nombreuses écoles demeurent dotées de chauffage à mazout dont les pannes récurrentes et la gestion hasardeuse des communes impactent sensiblement les conditions de scolarité des élèves de ce palier, notamment dans les hameaux isolés réputés pour leur froid glacial. n

