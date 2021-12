Les enseignants et autre personnel administratif des établissements des trois paliers de l’Education nationale ne disposent pas des informations les aidant

à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

PAR INES DALI

Pourtant, dès la fin de la semaine dernière, ils ont été appelés à se faire vacciner durant la première semaine des vacances d’hiver, du 12 au 16 décembre, au niveau des établissements scolaires.

C’est ce que nous avons constaté de visu, hier, lors d’une tournée effectuée au niveau d’une dizaine d’établissements de la banlieue Est d’Alger. Nous avons appris, auprès de ceux avec lesquels nous avons pu deviser, que même les enseignants voulant bien adhérer à cette opération qui leur est dédiée ne savent pas où s’adresser ni comment faire. Une enseignante que nous avons rencontrée à la sortie d’une école primaire, relevant de la circonscription d’El Mohammadia, nous l’a confirmé.

«Moi aussi j’ai entendu parler de la vaccination dans les écoles et, cette fois-ci, j’ai décidé de me vacciner. Mais dans notre école, il n’y pas de vaccination et jusqu’à présent, nous ne savons pas où cela se passe», a-t-elle déclaré, souhaitant qu’il y ait un peu plus d’informations à ce sujet le lendemain. Le «manque d’informations» est la déclaration qui nous a été faite au niveau de deux autres écoles primaires à quelques centaines de mètres les unes des autres. C’est également la même déclaration au niveau d’un établissement d’enseignement moyen et d’un autre du secondaire, à savoir le lycée Rabah-Bitat. Un autre enseignant nous a indiqué que lors de la campagne précédente, durant l’été dernier, «c’est au niveau de l’une de ces écoles primaire, Ahmed-Ayadi si je me rappelle bien, que la vaccination avait été organisée». Les enseignants des établissements avoisinants voulant recevoir leur dose d’anti-Covid-19 étaient invités à s’y rendre, l’école ayant été retenue comme unité de vaccination. Un autre, rencontré à l’école Abdelmadjid-Meziane, nous a déclaré que cette fois-ci, il croit savoir que «cela se passe au lycée Abane-Ramdane à El-Mohammadia», a-t-il ajouté, tout en précisant qu’il n’est cependant pas très sûr en citant ce lycée.

En entendant les déclarations des uns et des autres, il est clair que la communication fait défaut. Elle est, de toute évidence, le talon d’Achille de cette opération de vaccination du personnel de l’Education nationale au sein des établissements. Le manque d’informations n’a pas été relevé seulement au niveau des établissements d’El-Mohammadia, mais également dans une autre circonscription d’Alger Est, Bab Ezzouar en l’occurrence. Au niveau de l’école Mohamed-Douzi, on nous affirmé que durant la campagne précédente dédiée au personnel du secteur, c’est dans une école à la Cité Sorecal (dont ils ne se rappellent pas le nom) que la vaccination avait eu lieu. Pour la présente campagne, aucune information ne leur est parvenue. Ainsi, alors que la tournée à travers les établissements scolaires avait pour objectif de voir comment se passe la campagne de rattrapage de la vaccination pour le personnel de l’Education nationale, elle s’est transformée, à notre grande surprise, en un constat de non-vaccination et de manque flagrant d’informations. Pourtant, pas plus loin qu’avant-hier, le directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale en charge de la santé scolaire au ministère de l’Education nationale, Abdelouahab Khoulalene, s’est voulu rassurant que l’opération allait bien se dérouler, tout comme le ministre de la Santé et celui de l’Education nationale quelques jours avant.

«Dès dimanche (12 décembre), la vaccination sera intensifiée pour le personnel du secteur à travers 1.433 unités de dépistage et de suivi (UDS), parallèlement à la tenue des conseils de classe et à la saisie des notes sur la plateforme numérique, et ce, dans le respect des gestes barrières», a déclaré M. Khoulalene samedi.

Pour mener à bien cette opération, les ministères de la Santé et de l’Education nationale ont travaillé de concert. Il a été convenu que les directeurs de l’éducation devaient collaborer avec les directeurs de la santé pour «mettre en place une feuille de route de la campagne de vaccination» devant se dérouler «au sein des établissements ou des unités de dépistage scolaire». De même que «des rapports quotidiens sur le nombre de personnes vaccinées enregistrées au niveau de chaque direction doivent être déposés au ministère de l’Education». Au vu du manque d’informations chez le personnel concerné par la vaccination, le résultat à la fin de la semaine serait certainement différent de celui escompté. En fait, il ne s’agit pas d’une semaine complète, mais de cinq jours exactement puisqu’il s’agit de vacciner du 12 au 16 décembre. Et sur les cinq jours prévus, la journée d’hier est déjà une journée n’ayant pas été mise à profit pour optimiser l’opération de vaccination de l’Education nationale. Ce dernier, rappelle-t-on, avait annoncé, mardi dernier, un réaménagement du calendrier des vacances d’hiver suite à l’enregistrement de cas de covid-19 en milieu scolaire, dans plusieurs wilayas du pays, comme Alger, Tizi Ouzou, Tébessa, Souk Ahras, Jijel, Béjaïa, Boumerdès, Oran et Relizane. n