Le ministère de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière a indiqué lundi que l’arrivée du vaccin anti-covid-19 est programmée pour le mois en cours et s’engage à « informer les citoyens dès sa réception ». Réagissant à une information reprise par certains organes de presse sur « la réception du vaccin contre covid-19 pour le 12 ou 13 janvier 2021 », le ministère de la Santé tient à préciser que les déclarations du Dr. Djamel Fourar, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé et porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19, sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio algérienne, « ont été mal interprétées » et qu’en « aucun cas, il n’a affirmé la réception dudit vaccin ». A cet effet, le ministère de la Santé, tient à affirmer que « l’arrivée du vaccin est programmée pour le mois en cours » et s’engage à « informer les citoyens dès sa réception ».

Articles similaires