Les vacances d’été pour l’année universitaire 2019-2020, fixées en octobre dernier du 7 juillet 2020 au 2 septembre 2020, viennent d’être changées. C’est le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui l’a annoncé, ce mercredi (voir en dessous les deux décisions, celle d’octobre 2019 et celle de ce mercredi, 17 juin)). Les nouvelles dates des vacances d’été sont : du 12 juillet (matin) au 22 août 2020. Ainsi, au lieu d’une période d’un mois et 25 jours, les étudiants auront des vacances d d’une mois et 10 jours.

