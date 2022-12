Dans quelques jours, les Algériens célébreront la nouvelle année sans aucune restriction sanitaire, renouant ainsi avec l’ambiance festive du réveillon du Nouvel an, que ce soit en Algérie ou à l’étranger.

Par Sihem Bounabi

Ce désir de faire la fête coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver se traduit au niveau des agences de voyages par une affluence de la clientèle à la recherche de la meilleure formule qualité-prix correspondant au budget de chacun, en solo, en couple, en groupe ou en famille.

Mohamed Chaib, président du Forum national des agences de voyages, souligne à ce sujet «qu’après plus de deux ans de restrictions sanitaires à cause de la pandémie de la Covid-19 et suite à la réouverture des frontière aériennes et terrestres, depuis déjà quelques mois, et surtout depuis la saison estivale, les Algériens ont accueilli avec beaucoup de joie ce renouement avec les voyages de détente au niveau local, mais également à l’international».

Il met également en exergue l’engouement des Algériens à célébrer le réveillon de la nouvelle année 2023, le premier sans aucune restriction sanitaire. Toutefois, il souligne que cette année la destination privilégiée pour célébrer la fin d’année et les vacances d’hiver est le Grand-Sud algérien. Il explique ainsi à propos de cet engouement que «le sud algérien est très prisé en cette période pour son climat ensoleillé mais aussi en raison du dépaysement total avec des prix abordables comparativement à d’autres destinations vers l’internationale». Il ajoute que «la tendance actuelle est la destination de la ville de Taghit à Béchar, très appréciée pour son accueil et les différentes activités proposées. Il y a également Djanet, Timimoune, Tamanrasset». En plus de ces destinations classiques, il y a également la ville de Meniâa. Il souligne à ce sujet que «cette ville commence peu à peu à s’imposer en termes de destination touristique pour ses atouts et paysages qui rivalisent avec d’autres grandes villes du sud algérien. Elle reste méconnue car très peu médiatisée. Je pense que dans un proche futur Meniâa deviendra une destination phare pour le tourisme local car de plus en plus d’Algériens sont intéressés».

Concernant le budget moyen pour passer les vacances scolaires et les fêtes de fin d’année dans ces villes du Sud, Mohamed Chaib nous explique que cela peut varier du simple au double. Il faut compter en moyenne un budget entre 5 000 et 10 000 DA par jour et par personne. Il explique à ce sujet que les prix oscillent selon les différentes formules proposées par les agences en prenant en compte la durée du séjour mais également le type d’hébergement. Il y a la formule bivouac en plein désert, les maisons d’hôtes ou la chambre d’hôtel. Il tient à préciser que pour les vacances de fin d’année, les repas et les soirées animées de la célébration du réveillon sont inclus dans cette fourchette de prix. Concernant les séjours à l’étranger pour la célébration de la fin d’année, le président du Forum national des agences de voyages nous affirme que les trois principales destinations privilégiées par les Algériens sont en premier lieu, la Tunisie, ensuite Istanbul, en Turquie, et Sharm Cheikh en Egypte.

Il tient à préciser que la Tunisie demeure en tête des destinations des Algériens pour célébrer la nouvelle année à l’étranger, notamment à cause des prix attractifs que proposent les agences de voyages, la promotion sur les billets d’avion et le large choix des formules proposées.

Il affirme que «la Tunisie reste très attractive pour les Algériens car ils ont le choix d’y aller par route avec leur propre voiture, de louer chez des particuliers sur place ou préférer un grand hôtel à travers les packs proposées par les agences. Tout cela à des prix très intéressants par rapports aux autres pays, avec une moyenne variant entre 40 000 et 100 000 DA par personne, selon le type d’hôtel choisi». Il souligne dans ce sillage que les villes choisies par les Algériens sont souvent Hammamet, Sousse et Djerba.

Concernant la célébration de la fin d’année en Turquie, Mohamed Chaib, il faut compter un budget qui oscille selon le type d’hôtel entre 140 000 et 200 000 DA par personne pour une semaine. Il reconnaît par ailleurs que les destinations vers les pays européens restent le privilège de gens plus à l’aise financièrement ; la France, l’Italie et l’Espagne sont comme de coutume les destinations les plus demandées par ceux qui peuvent y mettre le prix. Il est à noter que pour ceux qui pour une raison ou une autre n’auront pas choisi de voyager en Algérie ou a l’étranger et veulent toujours célébrer le réveillon, des soirées animées avec dîner spécial réveillon sont proposées dans la majorité des grandes villes dans des hôtels étoilés ou des restaurants, la fourchette de prix variant de 5 000 à 25 000 DA par personne. Les formules varient selon l’ambiance musicale, avec DJ, orchestre de variétés ou chanteurs connus ainsi que les différentes animations prévues pour accueillir la nouvelle année 2023. <