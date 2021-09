L’Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires de l’USM Alger, qui devait se tenir hier à Alger, a dû être interrompue à cause du «chaos» survenu juste après le début des travaux, a indiqué la direction des «Rouge et Noir». «Les travaux de cette AGO ont été marqués par un état de chaos et un comportement inapproprié de certains actionnaires, d’où la décision de les arrêter», a publié la direction algéroise dans un bref communiqué sur son site officiel.

Pour l’heure, aucune date n’a été avancée pour la reprise desdits travaux, alors que l’AGO devait se dérouler dans le calme au vu notamment des bonnes conditions dans lesquelles se prépare l’équipe, sous la houlette du nouvel entraîneur Denis Lavagne, en vue de la nouvelle saison footballistique qui démarrera le week-end du 22-23 octobre. n

