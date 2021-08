Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres, ordonnant l’entrée en service de l’usine de production locale du vaccin sino-algérien septembre prochain avec une capacité de deux millions de doses/mois, a indiqué un communiqué du Conseil. Le Président Tebboune a donné des instructions, dans le secteur de la Santé, pour « la programmation de l’entrée en service de l’usine de production locale du vaccin sino-algérien, septembre prochain, avec une capacité de deux millions de doses/mois ». Dans le cadre des préparatifs de la production du vaccin anti-covid-19 en Algérie, un groupe d’experts chinois était arrivé, juillet dernier, en Algérie en visite de l’unité de production relevant du groupe SAIDAL à Constantine où est prévue la production de ce vaccin. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le Groupe Saidal et la société pharmaceutique chinoise SINOVAC pour la production du vaccin anti-Covid-19, et vient renforcer les efforts consentis par le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité de ce vaccin. Le partenariat permettra au Groupe Saidal d’acquérir les savoir-faire, les compétences et la maitrise des technologies innovantes susceptibles de concourir à la souveraineté sanitaire de l’Etat. Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed avait indiqué, pour sa part, que le vaccin produit par Saidal à Constantine reviendrait 45% moins cher qu’un vaccin importé actuellement.

