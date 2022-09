A l’issue de sa défaite contre Iga Swiatek, la tunisienne Ons Jabeur a pu s’exprimer brièvement : “Cette finale signifie beaucoup pour moi. Je me pousse toujours à aller plus loin. Remporter un titre du Grand Chelem est clairement un de mes grands objectifs. J’espère pouvoir inspirer encore beaucoup de générations, c’est le but. J’ai moi-même été inspirée par tellement de championnes comme Martina et Arantxa ici. Merci à mon équipe qui n’a jamais arrêté de me pousser. Message au président de la fédération : j’espère qu’il y aura de nombreux autres jeunes à ma place. C’est juste le début de tellement de choses…“.

Elle a ajouté : “Je pense qu’elle a joué le match des deux semaines. Elle a très bien joué. C’est Iga en finale, malheureusement c’est comme ça pour moi. Avant, j’étais quelqu’un de très négatif. Avant la finale, j’ai tout donné. J’étais à 100% et à un certain moment, je ne peux plus faire mieux. Je vais apprendre de ça. Je sais que je fais partie de ces joueuses qui vont gagner un Grand Chelem ! Ca va venir difficilement, mais ça va venir. Je garde cette positivité pour être là et gagner ce Grand Chelem. Sans pression, je me relâche. Je dois me mettre de la pression, être dure avec moi-même, je me connais. (…) J’ai le mariage de mon frère la semaine prochaine. Je vais danser pour me relâcher“.

Articles similaires