Rafael Nadal ne verra pas les quarts à Flushing Meadows. A l’issue de sa défaite contre Frances Tiafoe, l’Espagnol, qui n’était plus revenu à New York depuis son titre en 2019, a forcément accusé le coup, lors de sa conférence de presse. Le numéro 3 mondial a également confié qu’il reviendra quand il se sentira prêt mentalement. Et que sa vie personnelle passera au premier plan d’ici là.

Ces dernières semaines, Rafael Nadal, qui ne fera pas le petit Chelem cette année après ses succès à l’Open d’Australie puis à Roland-Garros, n’a pas été épargné par son physique. Des soucis qui ont certainement joué dans cette défaite de l’Espagnol, 3e joueur mondial et tête de série n°2, en huitièmes de finale de l’US Open, ce lundi. Son bourreau est américain et il s’agit de Frances Tiafoe, 26e joueur mondial et tête de série n°22, qui l’a battu en quatre manches (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) et 3h32 de jeu.

Après ce troisième affrontement contre ce même adversaire, l’Espagnol, qui menait 2-0 avant ce nouveau match, ne s’est pas caché, lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match : «La différence est facile : j’ai joué un mauvais match et il a joué un bon match. Je n’ai pas été capable de maintenir un haut niveau de tennis sur la durée. Je n’étais pas assez rapide sur mes mouvements. Il a pu prendre la balle trop de fois très tôt, je n’ai pas pu le repousser. Le tennis est un sport de position, non ? Sinon, il faut être très, très rapide et très jeune (sourire). Je n’en suis plus là.»

ON NE PEUT PAS TROUVER D’EXCUSES

Avant de continuer son auto-critique : «D’une certaine façon, ma compréhension du jeu et la qualité de mes coups n’ont pas été assez bonnes, ont été pauvres. Je n’ai pas été capable de créer de dégâts sur son jeu (…) On ne peut pas trouver d’excuses. Je dois être suffisamment critique avec moi-même. C’est la seule façon de progresser et de trouver des solutions.»

Pourtant, la préparation semblait avoir été bonne pour Rafael Nadal, qui devra encore patienter avant de porter son total de tournois du Grand Chelem à 23 : «Je me suis bien entraîné la semaine précédente, honnêtement.» Une préparation qui n’a visiblement ensuite pas eu d’effet : «Mais quand la compétition a commencé, mon niveau a baissé. C’est la vérité. Pour une raison quelconque, je ne sais pas, l’approche mentale vu tout ce qui s’est passé les deux derniers mois ? Peut-être… Mais à l’arrivée, je suis arrivé au quatrième tour de l’US Open et j’ai joué un joueur qui était meilleur que moi. Et c’est pour cela que je rentre à la maison.»

Hormis son troisième tour remporté aisément contre Richard Gasquet, Rafael Nadal avait toujours perdu au moins un set, contre Rinky Hijikata au premier tour, puis face à Fabio Fognini au deuxième. Titré en 2019 à l’US Open, le Majorquin va mettre (un peu) le tennis de côté ces prochaines semaines. «J’ai besoin de rentrer chez moi, ces derniers mois ont été difficiles. J’ai des choses à régler dans ma vie (son épouse est enceinte, ndlr). Et ensuite les décisions seront prises en fonction de la façon dont les choses se passent dans ma vie personnelle, qui passe avant ma vie professionnelle. Je vais faire une mini préparation pour essayer de terminer l’année en Europe avec un bon feeling. Il y a encore des tournois à venir si tout se passe bien. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais quand je sentirai que je serai prêt mentalement à reprendre la compétition, je serai là.» n

