Certains la mettent même au-dessus du trio Nadal- Djokovic- Federer. Serena Williams n’est pas une tenniswoman comme les autres. Détentrice de 23 Grands Chelems en simple et 16 en double en un demi-siècle de carrière, l’Américaine vient, sauf rebondissement, de raccrocher sa raquette après son élimination lors du 3e tour face à Ajla Tomljanovic 7-5, 6-7 (4/7), 6-1. Plus de trois heures de combat pour essayer de repousser ce qui ressemble à une retraite. Un repos bien mérité pour la Reine qui a dicté sa loi partout où elle était passée.

Par Mohamed Touileb

Le poids des années et l’horloge biologique finit par rattraper tout le monde. Même les athlètes aux parcours et palmarès fantastiques. C’est ce qui arrive avec la légendaire Serena Williams. A 41 ans, la native du Michigan achève sa parabole tennistique. Elle peut se vanter d’avoir un palmarès long comme un bras. Le meilleur de l’ère open.

Elle fait mieux que Steffi Graf (22 victoires dans les Grands tournois). Elle n’était qu’à un succès du record de Margaret Smith Court qui a signé 24 succès en Majeurs. Mais ce n’était dans une autre époque. En tout cas, pour l’ère moderne, Serena Williams n’a pas d’égale. Elle a gagné tous les titres qu’elle pouvait glaner. Désormais, elle veut se consacrer à sa famille. Notamment sa fille.



Devenir maman, le changement majeur

Devenir maman était certainement un tournant dans sa carrière. Avant cela, elle était tout simplement injouable. Grosse défense, surpuissant coup droit et une forme physique hors du commun, c’était les qualités qui ont caractérisé sa dynanstie. Elle terrorisait toutes les adversaires sur le circuit féminin. Sur le court Arthur-Ashe, dans la nuit de vendredi à samedi, la cadette de Venus Williams a abdiqué non sans défendre son territoire comme elle l’a toujours fait. Mais les nouvelles limites étaient là.

Bien qu’elle assure être toujours compétitive, la médaillée d’or des JO-2012 de Londres à Wimbledon a montré certaines limites. Beaucoup auraient aimé que la fin de l’histoire soit repoussée au maximum à Flushing Meadows, mais Tomlijanovic a fait le boulot et a évincé définitivement la «Queen» comme beaucoup aiment la surnommer. À juste titre.

Dans l’interview d’après match, l’athlète qui a trôné 7 fois à l’Open d’Australie, 3 fois à Roland Garros, 7 à Wimbledon et 6 à l’US Open a dit être «prête à être une mère, à explorer une autre version de Serena. Techniquement, je suis toujours super jeune (elle aura 41 ans le 26 septembre). Alors je veux profiter de la vie tant que je peux encore marcher».



Est-ce vraiment la fin ?

Cinq ans après la naissance de sa fille Olympia, Serena dit qu’elle va «passer du temps avec ma fille, confirme Serena. J’ai été avec elle quasiment chaque jour de sa vie, à part deux ou trois jours. Mais ma carrière a été compliquée à gérer pour elle. Alors ce sera bien de passer du temps avec elle et faire des choses que nous n’avons pas pu faire».

Est-ce que cela signifie qu’elle ne reviendra plus sur le circuit. Pas certain. Surtout qu’elle a entretenu le flou en déclarant : «J’ai parcouru un long chemin depuis Wimbledon l’an dernier. Chaque semaine, je jouais de mieux en mieux. Si j’avais recommencé plus tôt, si j’avais joué plus de matchs, je serais toujours en train de jouer à haut niveau. Mais je ne veux conserver que le positif. Je ne sais pas si c’était mon dernier moment, mais c’était un moment différent». Réponse dès janvier avec l’Open d’Australie. <