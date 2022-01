L’activité pédagogique en présentiel est gelée depuis

le 23 janvier en cours et pour quelques jours, dans quatre universités des wilayas du Centre, ont annoncé, dimanche, les rectorats de ces établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il s’agit ainsi des Universités de Blida (Blida1 et Blida2), de Tizi-Ouzou, de Boumerdes et de Djelfa, qui ont décidé, à l’issue des réunions d’évaluation de la situation pandémique au niveau des campus et des résidences universitaires, de suspendre provisoirement de quelques jours, des cours et des examens suite à la hausse des cas de contamination par la Covid-19 au sein de la famille universitaire. A Blida, la suspension des cours durera du 23 au 30 du mois courant, au niveau des deux Universités, «Ali Lounici» et «Saad Dahleb» selon les décisions prises par de la commission de suivi de l’année universitaire 2021/2022. A l’Université de Boumerdes, le gel de l’activité pédagogique en présentiel a débuté hier lundi et se poursuivra jusqu’au 30 du mois courant, avec le maintien des diverses activités administratives. Une suspension de l’activité pédagogique jusqu’au 29 janvier en cours, est également décidée par l’Université «Ziane Achour» de Djelfa. L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) a décidé elle aussi de geler toutes les activités pédagogiques en présentiel, à savoir les cours et les examens déjà programmés, du 24 au 31 janvier courant, tout en maintenant les activités de recherche et des soutenances de doctorat dans le respect du protocole sanitaire. Au niveau de ces quatre Universités, il a été décidé le maintien des activités des instances pédagogiques, scientifiques et administratives pendant cette période, en respectant les règles de prévention sanitaire. La fermeture des résidences universitaires, excepté pour les étudiants étrangers et ceux du Sud, a été également décidée par les Universités de Boumerdès, Blida et Tizi-Ouzou. Cette dernière (l’UMMTO) a rassuré les étudiants en 7e année médecine (les internes), qu’ils seront eux aussi pris en charge au niveau des résidences universitaires. A noter que ces décisions ont été prises en exécution de la correspondance n 84 du 20/01/2022 du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relative à la mise en œuvre des décisions des hautes autorités relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en milieu universitaire. Même cas de figure à Béchar où les cours et différentes activités pédagogiques académiques, ainsi que les examens, ont été suspendus, à titre préventif de la pandémie du coronavirus (Covid.19), à l’université «Tahri Mohamed» de Bechar (UTMB) de ce lundi 24 janvier au 1er février, indique lundi un communique de la coordination locale des établissements universitaires. Cette mesure concerne aussi la fermeture des cinq (5) cités universitaires durant la même période, a précisé à l’APS Dr. Tedj Ghomri, responsable des relations extérieures au sein de l’UTMB. Ces dernières restent, cependant, ouvertes pour les étudiants étrangers et les étudiants de septième année de la faculté des sciences médicales, a-t-il ajouté. Cette catégorie d’étudiants de l’UTMB sera soumise à des contrôles médicaux, grâce au dispositif médical mis en place au titre de la prévention et de la lutte contre cette pandémie, a-t-il expliqué. En plus de ces mesures, il a été aussi décidé la suspension, à titre préventif, des rencontres scientifiques et académiques prévues au cours de la même période, a signalé M.Ghomri. Toutefois, les travailleurs des différentes structures administratives, pédagogiques et académiques restent en activité et ils ont été sommés de respecter scrupuleusement le protocole de prévention et de lutte contre la Covid-19, selon le même responsable. Ces mesures préventives, décidées par la cellule de suivi de l’année universitaire 2021/2022, viennent aussi à la suite de la détection de 100 cas de coronavirus (Covid.19) parmi les étudiantes de cette université, notamment au niveau des deux (2) cités universitaires des filles, a ajouté M. Ghomri. Pour cette année universitaire, l’UTMB compte 11.000 étudiantes et étudiants repartis sur ses huit (8) facultés, fait-il savoir. Rédaction régionale et AP