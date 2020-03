Le Professeur Djamel Eddine Akretch, a été installé, dans ses nouvelles fonctions de Recteur de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) d’Alger, en remplacement du Pr Noureddine Benali-Chérif, a indiqué la cellule de communication de l’USTHB, rapporte l’APS. L’installation a eu lieu lors d’une cérémonie organisée au siège du rectorat, présidée par le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Abadlia et en présence des vice-recteurs et des doyens des Facultés de l’Université, précise la même source.

