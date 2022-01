Les universités Ahmed Ben Ahmed El Wancharissi de Tissemsilt et Dr Moulay Tahar de Saida ont décidé de suspendre l’activité pédagogique en présentiel pour une durée de huit jours à partir de samedi suite à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris auprès des deux établissements de l’enseignement supérieur. La cellule de suivi du déroulement de l’année universitaire en cours à l’université Ahmed Ben Yahia El Wancharissi de Tissemsilt a décidé de suspendre les cours en présentiel et de reporter les examens qui étaient programmés pour la semaine prochaine dans diverses facultés et de les reprogrammer suivant un calendrier adapté pour chaque faculté.

De son côté, la direction de l’université Dr Moulay Tahar de Saida a indiqué, dans un communiqué, que les étudiants sont invités à poursuivre leurs activités pédagogiques à travers le système d’enseignement à distance, en utilisant la plateforme «Modèle» pour réaliser diverses activités pédagogiques. Il a été également décidé le report à une date ultérieure de divers colloques et activités scientifiques et culturels programmés dans les deux universités, en plus d’évacuer les résidences universitaires, sauf pour les étudiants dans le Sud du pays et les étrangers, tout en veillant au respect du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19.

Par ailleurs, les instances scientifiques, pédagogiques et administratives et la direction des œuvres universitaires maintiendront normalement leur fonctionnement dans l’intérêt des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention, a-t-on fait savoir.

