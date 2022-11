Une commission nationale pour l’accompagnement de l’Office nationale des œuvres universitaires (ONOU) a été créée dans l’objectif d’améliorer la qualité des services fournis aux étudiants, a indiqué mardi un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La création de cette commission s’inscrit dans le cadre de «l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant ainsi que la qualité des services universitaires de manière à booster son cursus pédagogique et scientifique tout en lui ouvrant les perspectives d’innovation», a précisé la même source.

Composée de représentants des services centraux, ladite commission a pour mission de proposer les mesures susceptibles d’améliorer la qualité des prestations fournies aux étudiants.

Des commissions régionales découleront de cette commission et seront installées au niveau des trois conférences régionales des universités, présidées par le président de la conférence régionale des universités ou son représentant, le représentant de l’ONOU, des universités outre des représentants des étudiants pensionnaires de résidences universitaires.

Sur le plan local, des commissions locales verront le jour également au niveau des établissements universitaire sous la présidence du recteur de l’université ou son représentant.

Elles sont composées de représentants de la direction des œuvres universitaires (DOU) concernée, des étudiants résidants. Les présidents des conférences régionales des universités, ils seront chargés, quant à eux, de la coordination entre la commission nationale et les commissions régionales et locales. <

