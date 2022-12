Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public un arrêté unifiant les unités transversales pour appuyer la formation de troisième cycle, en vertu duquel ont été créés des contenus de programmes unifiés pour la formation complémentaire des doctorants.

«Dans le cadre de la promotion de la formation en troisième cycle et de la définition des critères de service dans l’enseignement supérieur, le ministère de l’Enseignement supérieur a rendu public «l’arrêté n 1419 en date du 24 décembre 2022, fixant les unités transversales d’appui à la formation en troisième cycle», indique le ministère dans un communiqué rendu public dimanche. L’arrêté «a pour objectif de définir le nombre, l’intitulé, le contenu et les modalités d’application des unités transversales s’inscrivant dans la formation complémentaire des doctorants au sein des établissements de l’enseignement supérieur», note la même source. En vertu de cet arrêté applicable «au titre de l’année universitaire en cours dans la formation en troisième cycle, des contenus de programmes unifiés de formation complémentaire seront créés, permettant aux doctorants d’acquérir les connaissances transversales nécessaires à la préparation de la thèse». Les doctorants pourront également acquérir «les compétences pédagogiques de communication à travers l’intégration en milieux universitaire et professionnel, l’enseignement et l’ouverture sur les domaines afférents au domaine de la recherche», a fait savoir la tutelle. La formation complémentaire repose, selon le ministère, sur «deux avenants connexes, le premier est lié au canevas des compétences à développer dont le nombre est de 16, tels le respect de la propriété intellectuelle, l’utilisation des outils de la numérisation, la rédaction d’un contenu scientifique fiable de bonne qualité, l’adhésion aux réseaux académiques, la réalisation d’une recherche scientifique approfondie sur le web et la sensibilisation à l’importance de la déontologie dans la recherche scientifique». Le second avenant est lié aux huit (08) thèmes définis dans le programme de formation complémentaire, axés sur «la définition de la formation doctorale, l’utilisation des TIC dans la recherche scientifique et pédagogique, la veille documentaire et la recherche bibliographique, l’importance de la didactique dans la recherche scientifique, le renforcement des compétences en langue anglaise (niveau B2 ou C1), la philosophie, la méthodologie de la recherche et enfin la gestion de l’innovation et l’entrepreneuriat», a conclu le communiqué. (APS)