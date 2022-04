L’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO) devrait être renforcée par de nouvelles structures socio-pédagogiques, en prévision de la prochaine année universitaire (2022/2023), a-t-on appris mardi auprès des services de la direction des équipements publics (DEP). Parmi ces installations, actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantiers au niveau du pôle universitaire-3, figure un projet de bibliothèque centrale de 1.000 places, dont les gros œuvres sont achevés, a indiqué à l’APS le DEP, Abdallah Bekkouche. Confiés à une entreprise privée, les travaux secondaires (maçonnerie, revêtement des sols et murs, menuiserie, aluminium, électricité, peinture et aménagement extérieur, etc.) de cette structure, sont en cours d’exécution, a-t-il ajouté. «Ce projet sera réceptionné dans les délais contractuels, surtout après la levée de toutes les contraintes ayant entravé son évolution», a-t-il souligné. Le secteur réalise aussi une administration, un centre scientifique et de loisirs et deux salles omnisports, dont les travaux connaissent un avancement «appréciable», a ajouté M. Bekkouche. S’agissant du projet de 6.000 places pédagogiques, il a indiqué que cette structure, devant permettre d’améliorer les conditions d’étude et de prise en charge des effectifs estudiantins croissants, a enregistré un avancement physique de 45 %. Couvrant une superficie de plus de 12.000 m2, cette future infrastructure universitaire, destinée aux Facultés de médecine, des Sciences de la vie et des Lettres et langues (2.000 places chacune), est composée d’un amphithéâtre, de blocs d’enseignement, d’une salle de conférence, d’une bibliothèque et des annexes pour chacune d’elle, selon leur fiche technique. L’UKMO dispose actuellement d’un tissu infrastructurel englobant trois pôles pédagogiques et plusieurs résidences universitaires. n

