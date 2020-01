L’auditorium de l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès a abrité, hier samedi, une rencontre scientifique organisée par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique près le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une rencontre à laquelle ont pris part 150 enseignants issus des universités du pays et des chercheurs algériens exerçant à l’étranger, des étudiants de l’université Djilali-Liabès et les autorités locales. Elle a pour objectif, indique-t-on, l’élaboration d’un plan national stratégique de recherche et innovation dans le domaine de la microélectronique, la réflexion interdisciplinaire approfondie sur les domaines de la microélectronique, ainsi que d’en faire un état des lieux sur la recherche scientifique et le développement technologique, notamment les potentiels et production scientifique, les entités de recherches et les infrastructures, ainsi que la formation post graduée en microélectronique.

Dans son discours, le représentant de la direction de la recherche scientifique et du développement technologique a mis l’accent sur la nécessaire promotion de la coopération scientifique et de s’inspirer de l’expérience des compétences algériennes dans le domaine de la microélectronique, afin de parvenir à élaborer une stratégie nationale et développer la recherche dans ce domaine.

Les intervenants ont insisté sur la création de start-up en Algérie, notamment dans le domaine de la microélectronique afin de développer l’économie nationale et enrichir le tissu industriel.

De nombreuses conférences sur deux journées seront animées par des experts et enseignants universitaires portant sur «L’histoire de la microélectronique à l’Enie», «livre blanc recherche et innovation en microélectronique et ses dérivés», «vision et proposition d’un plan», «Frontiers in Microelctronics», «Médical Devices and Technologies will Impact Future of Medecine». La rencontre sera clôturée par des débats et la lecture des recommandations. n

