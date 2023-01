Un projet d’inclusion des étudiants aux besoins spécifiques dans l’enseignement à distance a été lancé dimanche à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO). «L’objectif principal du projet est, d’abord, de recenser les besoins de cette catégorie d’étudiants pour, ensuite, leur venir en aide à travers des équipements et des formations», a expliqué le vice recteur de l’université, chargé des relations extérieures, Mohand Saïd Belkaid. A ce propos, l’UMMTO a déjà bénéficié de matériel spécifique pour plusieurs catégories d’hadicap, et aussi de formation dans le domaine au profit de 46 enseignants et travailleurs, a-t-il fait savoir. Pour sa part, le Professeur Ahmed Bouda, recteur de l’UMMTO, a souligné que ce projet «permettra à cette catégorie d’étudiants, auxquels l’UMMTO accorde une attention particulière, de suivre leur cursus universitaire de manière ordinaire». A relever que le projet d’inclure les étudiants aux besoins spécifiques dans l’enseignement à distance a été élaboré en partenariat avec la Commission européenne (CE). Une quinzaine d’universités, dont trois (3) européennes (deux en Grèce et une en Autriche) et 12 maghrébines parmi lesquelles quatre (4) algériennes, à savoir, l’UMMTO, Aboubakar Belkaid de Tlemcen, Blida 2 et l’USTO d’Oran, prennent part à ce projet.

