Une formation en dépistage du Covid-19 au profit du personnel de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) est lancée par une équipe de l’Institut Pasteur Algérie (IPA), en vue « d’entamer l’opération de dépistage incessamment », a-t-on indiqué vendredi auprès de la wilaya. La formation, assurée par 2 cadres de l’IPA, et qui s’étalera sur quelques jours, a été dépêchée par les instances nationales en charge de la lutte contre cette pandémie sollicitées par les autorités locales pour l’accompagnement du personnel de l’UMMTO dans cette tâche. La faculté de médecine de l’UMMTO dispose d’un équipement d’analyse de prélèvements utilisant la technique de l’amplification en chaîne par polymérisation (ACP), utilisée en microbiologie pour le diagnostic des maladies infectieuse, d’une capacité d’analyse pouvant aller jusqu’à 90 échantillons en 3 heures. Plusieurs tests concluants techniquement ont été, en outre, effectués la semaine dernière sur ces équipements acquis par l’Université dans le cadre du programme de lutte contre le VIH (Sida) et installés au niveau du département d’immunologie de la faculté de médecine de l’Université. La mise en service de ce laboratoire qui interviendrait dès la fin de cette formation, probablement lundi ou mardi, après celui d’Oran et ceux, également, annoncés de Constantine et Ouargla, permettra de diminuer la pression sur l’IPA qui traite la demande de l’ensemble des structures au niveau national. Elle permettra, aussi, d’optimiser la capacité d’accueil des structures sanitaires locales qui n’auront plus à garder les patients suspectés d’infection au Civid-19 jusqu’au retour des analyses de l’IPA, soit 72 heures. Contactés, par l’APS, les responsables de l’Université n’ont pas souhaité s’exprimer pour le moment préférant le faire « ultérieurement ».

