PAR MILINA KOUACI

L’Union locale UGTA de la zone industrielle Aïssat-Idir de Tizi ouzou dénonce les restrictions et autres harcèlements et licenciements dont font l’objet les travailleurs et les syndicalistes. Dans une déclaration rendue publique, les cadres syndicaux de la localité réfutent vigoureusement les persécutions et atteintes allant jusqu’au licenciement en passant par des poursuites judiciaires et dégradation arbitraire du poste occupé dont sont victimes les cadres syndicaux et travailleurs. «Ces exactions multiples tendent à se répandre dans le milieu professionnel générant des pressions préjudiciables sans précédent», ajoute la même source. L’UGTA demande, dans ce sens, «la réintégration inconditionnelle des travailleurs licenciés, la levée des persécutions et des poursuites judiciaires et le versement des arriérés de salaires» des travailleurs sanctionnés. Les cadres syndicaux de la localité de la zone Aïssat-Idir appellent à un rassemblement, ce mardi, au niveau du siège de l’Union locale, comme première action, pour dénoncer l’arbitraire et l’injustice dont sont victimes les syndicalistes et travailleurs, tout en rappelant que l’UGTA est partie prenante de la stabilité et de l’essor économique de nos établissements publics. <

