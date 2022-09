Le Conseil d’administration de l’Union internationale des savants musulmans a annoncé la nomination de l’Indonésien Habib Salem Saqqaf Al-Jafri à la tête de l’institution jusqu’à la fin de la session en cours en décembre prochain. Il succède au Marocain Ahmed Raïssouni, poussé à la démission après ses déclarations hostiles à l’Algérie et la Mauritanie. Selon le Conseil, «Al-Jafri a été choisi parmi les trois adjoints du président pour terminer la période restante, à condition que l’élection du président, de ses adjoints et des administrateurs se fasse lors de l’assemblée générale ordinaire qui a été décidée au début de la prochaine année». Le Dr Habib Salem Saqqaf Al-Jafri est né à Solo – une partie de la province centrale de Java – en Indonésie le 17 juillet 1954. Il a obtenu un doctorat en charia de l’Université islamique en 1986 et occupé le poste de ministre des Affaires sociales en Indonésie. Il a également travaillé comme chargé de cours à l’Université de l’Etat islamique Sharif-Hidayatullah à Jakarta et comme chargé de cours à la Faculté de la charia de l’Institut des sciences islamiques et arabes de Jakarta. Il a, en outre, occupé plusieurs postes de responsabilités. <

