PAR NAZIM BRAHIMI

Moins d’une semaine après le dérapage, sur fond d’algérophobie, du prédicateur marocain Ahmed Raïssouni, qui fait office de président de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), l’Association des oulémas algériens (AOMA) a décidé de geler ses activités au sein l’organisation mondiale.

Après avoir réclamé la révocation du religieux marocain, juste après la haine déversée contre l’Algérie, le président de l’AOMA, Abderrazak Guessoum, a annoncé le gel des activités de l’Association à l’UIOM, jusqu’à ce que «des excuses solennelles et sans équivoque» soient faites par son président, Ahmed Raïssouni, ou sa démission de son poste. Il a également appelé «tous les Oulémas musulmans à appuyer la décision de l’AOMA et à exiger le départ de Raïssouni».

Pour rappel, l’AOMA avait dénoncé, dans un communiqué rendu public, les déclarations provocantes de Raïssouni contre l’Algérie, estimant qu’elles «ne servent nullement l’unité des peuples et ne préservent pas le bon voisinage».

Raïssouni, qui a brillé par son mutisme face à la trahison de la cause palestinienne par le Makhzen et les visites successives des chefs des institutions militaires et sécuritaires sionistes au Maroc, avait appelé «au djihad contre l’Algérie …», précise-t-on de même source.

Le religieux marocain s’est distingué, rappelons-le, par des propos dangereux et d’une extrême gravité en déclarant que le roi Mohamed VI et le peuple marocain sont prêts à marcher sur Tindouf et Laâyoune dans le territoire occupé du Sahara Occidental. «Le peuple marocain est prêt à marcher sur Laâyoune et Tindouf. Il est prêt à y rester des semaines entières», a-t-il lancé, tout en provoquant l’autre voisin du royaume chérifien, la Mauritanie, considérant que «le Maroc doit redevenir comme il était avant l’invasion européenne, quand la Mauritanie faisait partie de son territoire».

La dérive de Raissouni est révélatrice, selon des observateurs, d’une perception de la question sahraouie pour le moins contraire à la réalité du conflit qu’elle représente et que Rabat cherche, par tous les subterfuges, à étouffer à l’intérieur même du territoire sahraoui qu’il contrôle en exerçant une répression sauvage et systématique et en attaquant toutes les initiatives et les voix qui rappellent et revendiquent les spécificités culturelles et identitaires des Sahraouis, en faisant la chasse aux militants indépendantistes.

A l’évidence, cette séquence d’hostilité renouvelée et qui gagne manifestement en intensité envers l’Algérie et ses positions sur le conflit n’est pas sans lien avec les difficultés du royaume aux Nations unies à convaincre les diplomates onusiens et les envoyés spéciaux du Secrétaire général, M. Guterres, de la justesse de ses thèses.

C’est ce qui s’est passé tout récemment lors de la tournée de l’envoyé spécial, Staffan De Mistura, qui a refusé d’aller à Laâyoune après avoir compris qu’il n’avait pas sa liberté de mouvement et qu’il ne devait rencontrer que les seuls notables locaux acquis au Palais.

Devant cette situation, l’envoyé spécial du chef des Nations unies a tout simplement annulé son déplacement, ce qui constitue un échec pour Rabat et des questions se posent plus que jamais sur la morale, les jeux de puissance et d’influence de grands pays occidentaux et arabes en faveur du Maroc et de sa domination d’un territoire légalement programmé pour un référendum d’autodétermination. <

