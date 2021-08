Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter le prix de leur vaccin anti-Covid livré à l’UE parce qu’elles l’ont adapté aux variants, a déclaré lundi le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, confirmant une information du Financial Times. « Il faut regarder tout cela de manière rationnelle, ne pas se faire avoir évidemment mais avoir des contrats plus exigeants, avec des produits adaptés aux variants probablement oui, pas seulement pour l’Union européenne, pour tous les acheteurs ce sera un peu plus cher », a relevé Clément Beaune sur Radio France Internationale (RFI), sans préciser le montant de la hausse. Le vaccin Pfizer va passer de 15,5 euros à 19,5 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros, a révélé dimanche le quotidien britannique Financial Times qui a consulté le contrat conclu avec l’UE. « On les adapte, c’est demandé dans les contrats qui sont en cours de négociation, aux variants. On demande aussi que l’essentiel de la production, près de 300 composants des vaccins, soient produits sur le territoire européen », a ajouté Clément Beaune. Cette hausse intervient alors que l’inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Le secrétaire d’Etat français a aussi prôné la « transparence sur chacun de ces contrats », notamment via des évaluations par une « instance indépendante ». « Une fois que le contrat est finalisé, il faut qu’il soit connu de tous, vérifié. Par exemple les parlementaires européens doivent pouvoir vérifier les contrats », a-t-il déclaré sur la chaîne CNews. « Je pense que tous les contrats, ceux qui ont déjà été conclus et ceux qui arrivent, doivent être évalués par une instance indépendante » et leurs « évaluations débattues par les Parlements », a-t-il ajouté. Clément Beaune a jugé par ailleurs « non choquant » que des laboratoires fassent des bénéfices sur les vaccins contre le nouveau coronavirus. « Qu’on rémunère l’innovation, cela ne me choque pas. Après il y a le bon niveau d’imposition », a-t-il pointé sur CNews. Le programme d’achat commun de vaccins de l’UE a fourni 330 millions de doses du vaccin BioNTech/Pfizer, 100 millions de l’AstraZeneca, 50 millions du Moderna et 20 millions du Johnson & Johnson. Fin juillet, le laboratoire Pfizer prévoyait d’écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars (28,23 milliards d’euros) de vaccins contre le Covid-19, soit bien plus que les 26 milliards de dollars (21,91 milliards d’euros) sur lesquels le groupe tablait deux mois plus tôt. Moderna, tablait, en mai, sur des ventes annuelles de 19,5 milliards de dollars (16,43 milliards d’euros).

Articles similaires