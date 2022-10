Par Kahina Sidhoum

Face à la Chine, l’Union européenne (UE) veut développer son « propre modèle » et se démarquer des Etats-Unis et d’une logique de « confrontation systématique ». « Nous allons toujours être fermes et debout pour défendre nos principes, la démocratie, les libertés fondamentales », a déclaré vendredi dernier le président du Conseil européen Charles Michel, à l’issue d’un débat des Vingt-Sept à Bruxelles sur les relations avec le géant chinois.

« Nous avons notre propre modèle à développer », a-t-il cependant ajouté, alors que s’intensifient les tensions entre Washington et Pékin. Pour Charles Michel, l’UE a en particulier une vraie volonté de coopérer avec la Chine sur les sujets de changement climatique et de santé. Le débat entre les dirigeants européens « a montré une volonté très claire de ne pas être naïfs mais de ne pas être non plus dans une logique de confrontation systématique », a-t-il poursuivi. « Nous devons être vigilants sur nos dépendances » vis-à-vis du géant asiatique, a souligné de son côté la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, évoquant en particulier les technologies cruciales comme les semi-conducteurs et des matériaux critiques (terres rares, lithium…). L’UE s’est dotée de stratégies pour tenter de renforcer son autonomie sur ces deux sujets. Bruxelles a par ailleurs élaboré des outils pour mieux contrôler les investissements étrangers directs en Europe et atténuer les déséquilibres d’une concurrence déloyale, a noté la présidente de la Commission, sans dissiper cette impression de malaise européen à s’entendre sur une position claire vis-à-vis de la Chine en raison des enjeux économiques colossaux. Ce malaise qui gagne les politiques internes des Etats membres semble davantage visible en Allemagne dont le chancelier Olaf Scholz a annoncé, vendredi 21 octobre, qu’il se rendrait en visite officielle à Pékin début novembre alors que son gouvernement multiplie depuis un an les déclarations critiques et d’inquiétude vis-à-vis de la Chine. Les ministres écologistes des Affaires étrangères et de l’Economie prônent une plus grande fermeté envers Pékin, notamment sur la question des droits humains. « Nous ne devons plus dépendre d’un pays qui ne partage pas nos valeurs », au risque de se rendre « politiquement vulnérables au chantage », a exhorté récemment la cheffe de la diplomatie Annalena Baerbock, appelant à ne pas commettre les mêmes « erreurs » qu’avec la Russie. Olaf Scholz a une approche plus prudente. « Nous ne devons pas nous détacher de certains pays, nous devons continuer à faire des affaires avec certains d’entre eux – je le dis expressément, également avec la Chine », a-t-il encore affirmé la semaine dernière devant des industriels allemands.

Berlin prépare aussi pour début 2023 une « nouvelle stratégie » dans sa relation avec la Chine, alors que le débat en Allemagne porte actuellement sur l’ambition du géant chinois Cosco de racheter 35% d’un terminal à conteneurs du port de Hambourg. Un contrat en ce sens a été signé en septembre. Olaf Scholz soutient le projet mais les opposants sont nombreux à s’élever contre l’installation d’un troisième armateur mondial pour les conteneurs, avec 50 terminaux portuaires dans le monde, au port de Hambourg. En perte de vitesse, l’investissement chinois serait pour ce port une aubaine, une sorte d’assurance vie dans un contexte de forte concurrence, affirment les partisans du projet. « Un refus de l’accord avec Cosco serait une lourde charge pour le site économique et un désavantage unilatéral de Hambourg par rapport à Rotterdam et Anvers », explique le maire de la ville, Peter Tschentscher, favorable au projet. Il insiste sur le fait que Cosco n’aurait accès ni aux informations sensibles du port, ni aux processus de décision, à l’heure où l’Allemagne craint plus que tout de se jeter dans les bras des Chinois, après le choc de sa dépendance au gaz russe. n

