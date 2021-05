Le Projet «Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie» financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD Algérie) en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), va fournir 60 millions de masques sanitaires à 3 plis aux personnels du secteur avant la fin de cette année, afin d’appuyer les efforts des pouvoirs publics dans sa lutte contre la pandémie.

Une première livraison d’une quantité de 6 millions de masques a été réceptionnée, au début de ce mois, par le PNUD Algérie et livrée à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH), chargée par le ministère de la Santé de sa distribution aux structures de santé publique à travers le territoire national.

Outre les 6 millions de masques sanitaires, le Projet a réceptionné, à ce jour, 400 000 tests antigéniques, 100 000 kits d’extraction PCR, 20 000 tests PCR, et deux appareils de dépistage. Le projet prévoit également la formation de 5,000 cadres et praticiens (médecins, infirmiers, techniciens) de la santé publique à l’utilisation des équipements et à la prise en charge des malades atteints de Covid-19.

Dans le volet de la communication, le projet a réalisé deux sessions de formation en communication de crise dans un contexte de pandémie, au profit de cadres de la cellule centrale de communication ainsi qu’aux points focaux au niveau des Directions de la Santé et la Population (DSP) de wilayas. Un appui sera apporté à la société civile pour le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation aux gestes barrières et à la vaccination.

