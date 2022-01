L’année 2021 a été marquée par une série de violations graves à l’encontre des enfants dans des conflits récents ou de longue durée à travers le monde, a averti le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) De l’Afghanistan au Yémen, de la Syrie au Nord de l’Ethiopie, des milliers d’enfants ont payé un lourd tribut aux conflits armés, aux violences intercommunautaires et à l’insécurité, selon l’agence onusienne. «Les années se suivent et les parties belligérantes continuent d’afficher le plus profond mépris pour les droits et le bien-être des enfants», a déclaré vendredi la Directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta Fore. «Des enfants souffrent et des enfants meurent à cause d’une telle insensibilité. Nous ne devons renoncer à aucun effort pour mettre ces enfants à l’abri du danger».

Alors que les données pour 2021 ne sont pas encore disponibles, en 2020, 26 425 violations graves contre les enfants ont été vérifiées par l’ONU. Les trois premiers mois de 2021 ont vu une légère diminution du nombre global de violations graves vérifiées, cependant, les cas vérifiés d’enlèvements et de violences sexuelles ont continué d’augmenter à des taux alarmants – de plus de 50% et 10%, respectivement – par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Les enlèvements vérifiés étaient les plus nombreux en Somalie, suivie par la République démocratique du Congo (RDC) et les pays du bassin du lac Tchad (Tchad, Nigeria, Cameroun et Niger). Les cas vérifiés de violences sexuelles étaient les plus nombreux en RDC, en Somalie et en République centrafricaine. En 2020, les armes explosives et les restes explosifs de guerre ont été responsables de près de 50% de l’ensemble des pertes d’enfants, soit plus de 3 900 enfants tués et mutilés, selon l’ONU. A cet effet, l’Unicef appelle toutes les parties belligérantes à s’engager à adopter des plans d’action formels et à prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants.

