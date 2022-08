Les journées de vendredi et samedi ont été marquées par une nouvelle série d’accidents de la circulation qui confirme que l’hécatombe sur les routes du pays ne faiblit pas. Le dernier accident, cité par la Gendarmerie nationale et la Protection civile, a, en effet, causé la mort de pas moins de 5 personnes à Annaba, sur la RN 21 reliant Annaba à Guelma, et plus précisément au niveau du douar Bouzribia, dans la commune d’Aïn Berda.

Par : Nadir Kadi

Les mêmes sources ajoutent que la violente collision entre un bus de transport de voyageurs et une voiture, survenue à 06H58 a également causé des blessures à au moins 28 personnes. Le bus transportait des vacanciers de différents âges allant de la wilaya d’Oum El Bouaghi vers les plages de la wilaya d’Annaba, souligne l’APS. Accident survenu à Annaba qui a fait suite à plusieurs drames enregistrés tout au long du week-end, la gendarmerie avait également fait savoir qu’un accident de la route a provoqué la mort d’une personne à El Bayadh, sur la RN 47 entre les communes d’El Bayadh et Aïn Arak au niveau du lieu Hassi Labiodh dans la commune de Mahra. Deux personnes ont par ailleurs été tuées et 3 autres blessées à Aïn Defla ; les premières informations communiquées par la Protection Civile indiquent que cet accident s’est produit, vendredi vers 22H, sur la voie d’évitement réservée aux poids-lourds à hauteur du lieu-dit Chekalil dans la commune d’El Abadia (ouest de la wilaya), lorsqu’un véhicule touristique a dérapé et percuté un lampadaire, entraînant l’incendie de la voiture. Les deux victimes, deux hommes âgés de 18 ans sont « morts brûlés «, selon la Protection civile, alors que trois autres âgées de 18 et 19 ans souffrent de brûlures. La même source précise que les dépouilles des victimes et les trois blessés ont été évacués vers l’hôpital de Sidi Bouabida à El Attaf, une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident. Par ailleurs, la Protection civile a également fait savoir hier que le « bilan « des « dernières 48 heures « fait état de 14 victimes de la route au niveau national. Ses éléments ont en effet effectué « 397 interventions durant la période allant du 25 au 27 août « sur « plusieurs accidents de la route « survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national. Les accidents qui ont entraîné « le décès de 14 personnes et des blessures à 472 autres «. Quant aux principales causes des accidents, il s’agirait notamment de la vitesse, mais aussi de la surcharge des véhicules poids-lourds. En ce sens, l’Algérienne des autoroutes (ADA) s’est réunie dernièrement avec des responsables de l’Agence nationale des autoroutes et la Gendarmerie nationale pour « prendre des mesures « concernant l’un des tronçons les plus accidentogène du tracé de l’Autoroute Est-Ouest, à savoir la descente de Djebahia à l’ouest de Bouira. En effet, estimant que la première cause des accidents est la « surcharge « des poids-lourds qui « endommagent « la chaussée, les participants à la réunion ont approuvé « un plan d’action urgent pour faire face à ce phénomène et mettre fin à ces massacres «. Et plus concrètement il pourrait s’agir, selon des sources de presse, de délimiter des couloirs pour la circulation des poids lourds, mais aussi de « renforcer les équipes de maintenance «. La circulation des poids-lourds pourrait également être déviée sur la RN5 durant la durée des travaux sur la chaussée. <