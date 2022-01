Le Tribunal de Sidi M’hamed a prononcé hier une peine de prison ferme de 8 ans, assortie d’une amende de 8 millions de dinars à l’encontre du député FLN Baha Eddine Tliba, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, dont infraction à la règlementation de change et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Le même Parquet a prononcé également « la saisie de tous les biens » de Tliba, qui a défrayé la chronique la semaine dernière par des révélations lourdes de sens sur le marchandage des listes électorales du FLN lors des élections législatives de mai 2017. Ces révélations ont eu l’effet d’une bombe à plusieurs niveaux, notamment au sein de l’ex-parti unique déjà mal à l’aise depuis la chute de Bouteflika, mais aussi au sein de l’Assemblée, qui prenait eau de toute part et dont la dissolution fait quasiment consensus parmi les Algériens, qu’elle est censée représenter.

«Djamel Ould Abbès m’a remis un plan de financement de la campagne électorale et le prix d’une tête de liste était fixé à 6 milliards de centimes», a avoué l’ex-député devant le juge de Sidi M’hamed, ajoutant avoir enregistré ses discussions avec l’ancien premier responsable du FLN. «J’avais enregistré mes discussions avec Ould Abbès. Et quand je m’étais rendu compte de cette corruption, j’ai été voir Bachir Tartag et lui ai donné tous les détails pour saisir la justice», a déclaré Tliba au juge.

Le bruit provoqué par les révélations de Tliba avait laissé sans réponse le parti politique auquel il appartient (FLN), dont le groupe parlementaire s’est démarqué de l’ancien député d’Annaba. Une posture à laquelle a réagi l’avocat de Tliba. « …Notre client n’a à aucun moment déclaré qu’il a versé 7 milliards de centimes pour figurer en tête de liste des législatives à Annaba », a souligné l’avocat, estimant que « certains ont voulu utiliser les déclarations de M. Tliba pour toucher à la crédibilité et la légitimité de l’APN, alors que les personnes citées par notre client aux services de sécurité furent écartées en 2017 ».

Dans sa réponse au communiqué du groupe parlementaire du FLN, l’avocat a indiqué que « M. Tliba n’a jamais été exclu des rangs du FLN, comme indiqué dans le communiqué des députés du FLN, la commission de discipline lui a infligé un avertissement verbal et cette même commission a refusé d’appliquer les instructions du secrétaire général de l’exclure ».

Par ailleurs, Iskander Ould Abbès, fils de Djamel Ould Abbès, a écopé, quant à lui, de la même peine. Le tribunal a également condamné par contumace, à 20 ans de prison ferme, l’autre fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi, en fuite, contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis pour les mêmes chefs d’inculpation, en sus de l’obtention d’indus avantages. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de l’abus de pouvoir, Bouchenak Khelladi a été condamné à une peine de 2 ans de prison assortie d’une amende de 200 000 DA, tandis que Mohamed Habchi a été acquitté des charges retenues contre lui.

Il faut rappeler que le Parquet général avait requis, il y a une semaine, une peine de 10 ans de prison ferme contre Tliba et Skander Ould Abbès alors qu’une peine maximale a été requise contre son frère El Ouafi. Il a également requis 3 ans de prison ferme à l’encontre de Bouchenak et Mohamed Habchi.